青年投資易淪韭菜 民眾黨團促高中生金融素養列必修

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（中央社記者郭建伸台北29日電）加密資產交易所FTX近日倒閉引起社會譁然。台灣民眾黨團指出，虛擬資產市場風波不斷，金融素養教育更應向下扎根，建議可比照大學學術倫理形式納入義務教育，為高中生設計金融理財教育線上課程。

民眾黨團幹事長張其祿今天偕立委吳欣盈、陳琬惠舉行記者會，表示虛擬資產市場風波不斷，呼籲政府應跨部會建立納管制度。

吳欣盈表示，根據FTX民間自救會統計，台灣有30萬受害者多是年輕學生與小資族，而2022年「台灣金融生活調查」報告也顯示，年輕世代金融風險抵抗力比2年前退步、金融素養低落、忽視投資風險，FTX事件就凸顯金融教育的重要。

吳欣盈指出，目前108課綱除了商管學群以外，高中以下金融理財教育大多只有理論上的經濟學，幾乎沒有提到實務金融理財及退休規劃，但青年剛踏入社會收入較低，常優先考慮投資，更容易落入金融投資的陷阱。

吳欣盈建議，教育部與金管會應該跨部會合作，設計金融理財教育課程並納入義務教育，或可比照大學必修的學術倫理線上課程，解決師資與時數的限制，避免加密貨幣事件慘況重演。

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張其祿表示，台灣對虛擬資產風險的警覺程度遠遠落後於世界，目前僅有「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規範境內交易，境外交易只能呼籲投資人自行評估，根本無法可管，呼籲政府應儘速研議納管辦法，同步研發中央銀行數位貨幣，提供安全穩定的數位交易選項。

陳琬惠表示，虛擬交易市場日漸龐大，數位發展部設有數位產業署負責，政府應盡快研議虛擬資產納管，而非放任投資人風險自負。（編輯：翟思嘉）1111229