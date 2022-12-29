賴清德赴台東政見會 黨員籲加強應對認知作戰實力

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民進黨主席補選候選人賴清德（前排左3）29日晚間到台東舉辦向黨員報告政見發表會，會前由民進黨籍立委劉櫂豪（前排左2）等人陪同，前往台東市南清宮上香，祈求國泰民安。中央社記者張祈攝 111年12月29日

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（中央社記者張祈台東縣29日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天晚間到台東舉辦向黨員報告政見發表會，會中民眾提到中央對認知作戰對策不足、匪諜刑度不夠重等意見，賴清德說，會將意見帶回檢討改進。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，晚間至台東舉辦「重整旗鼓，重新出發」向黨員報告政見發表會，會前特別先去台東市南清宮上香，祈求國泰民安，社會、人民平安。

民進黨立委劉櫂豪，針對這次參選縣長失利，向黨員致歉；他說，努力不夠，選舉結果與預期有落差，面對選民釋放的訊息要謙卑以對、互相鼓勵，賴副總統來到台東與黨員溝通，對民進黨而言是新的開始，每一個人的意見都很重要。

會中有黨員針對政府資源重西輕東、分配不均提出建議；也有人提到對岸、敵營認知作戰，政府和黨中央沒有立即澄清，是敗選原因；還有人認為，匪諜刑度不夠重，希望能判重刑。

賴清德逐一回答民眾意見，他說，早期政府擘畫台灣建設，是以都市帶動農村，因總統府、重要府會都位於北部，資源多留在北部，民進黨執政後，透過前瞻基礎建設計畫，各縣市不分政黨都可爭取經費，花東地區在交通部分也有鐵路雙軌、電氣化等實質進步，改善還在持續進行。

賴清德說，對於匪諜刑度問題，台灣陸續有逮捕到幾名匪諜，被偵辦、判刑，刑度上有明顯不同，因司法是獨立的，但立法院可針對法官據以判決的法條，評估是否符合國家需要、人民要求，進而檢討改進，這部分是政府、立法院可以做到的。

對於多名黨員提到應對認知作戰能力不足，賴清德說，今年選舉民進黨缺乏明確主軸，導致選舉力道變小，負面消息防不勝防，民進黨需要加強網路宣傳及負面消息澄清的能力，選舉技術跟攻防都需要檢討改進。

賴清德承諾，接任黨主席後，會團結民進黨，針對國家願景、選舉主軸、基層建設，政策更貼心，如何更貼近民意等方向，都要有具體檢討與改進。會後，賴清德在門口一一向黨員握手感謝。（編輯：陳仁華）1111229