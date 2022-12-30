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強化後備戰力 軍方將充實現有18城鄉守備旅

2022/12/30 15:53
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（中央社記者游凱翔台北30日電）軍方人士今天表示，國軍在民國113年恢復1年制義務役後，將視義務役逐年增長進而滾動調整國軍總員額，同時也將依國土防衛概念，強化後備系統，充實現有18個「城鄉守備旅」，提升國軍整體戰力。

總統蔡英文27日宣布，義務役將恢復為1年，從113年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生役男；行政院昨天正式核定公告。

根據國防部公布的資料，國防體系共有四大區塊，分別是「主戰部隊（志願役為主，負責領土領海領空安全）」、「守備部隊（義務役為主）」、「民防系統（保安警察、地方政府、替代役等）」及「後備部隊（由志願役幹部及編管的後備軍人，負責城鄉守備等）」。

國防部估算，113年正式施行後，1年義務役將有9127人、4個月軍事訓練役6萬9523人、116年1年義務役3萬5050人、軍事訓練役3萬2731人，1年義務役在118年將高達5萬3600人，軍事訓練役僅剩9309人。

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軍方人士下午接受中央社記者訪問表示，隨著1年制義務役期逐年成長，除了將擔負守備部隊任務（國土守備、支援主戰部隊作戰及重要軍事及民間設施防護、協力民防）外，包括常備兵役在內的國軍總員額將可能滾動調整。

軍方人士也提到，除義務役之外，國軍後備系統將同樣納入改革範疇，未來將不再有「灘岸守備旅」、「縱深及城鎮守備旅」的分別，而是依國土防衛概念，陸續充實現有18個「城鄉守備旅」，這些守備旅平時僅有數10名幹部負責基礎運作，但演訓或戰時，則動員後備軍人進行防衛作戰。（編輯：林興盟）1111230

#國防部
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蔡英文
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