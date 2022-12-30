齊立平：偵打一體、即偵即打 發展無人機

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（中央社記者游凱翔台北30日電）針對國造無人機未來發展趨勢，中科院航空所長齊立平指出，現代無人機所有功能全部合一，偵測、判斷、打擊皆立即實施，因此台灣將朝向「偵打一體」，且「即偵即打」方向發展。

烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊將滿週年，其中無論是土耳其TB2中大型無人機，亦或是美援小型彈簧刀無人機（Switchblade），均在戰場上屢建戰功。

針對國造無人機未來發展趨勢，齊立平接受自由時報節目「官我什麼事」專訪表示，過往無人機可能須採分工作業，例如偵測目標後須傳遞經緯度位置、測距，再協請火砲攻擊，但現代無人機所有功能全部合一，偵測、判斷、打擊皆立即實施，因此國軍的無人機將朝「偵打一體」，且「即偵即打」方向發展。

所謂即偵即打，齊立平解釋，是比偵打一體還更高一階，透過人工智慧等技術應用，若無人機判斷為目標則馬上實施攻擊，因此目前國造的中型銳鳶，或正進行測評的大型騰雲，機身的管線路都有預配，只要國軍有需求、要配合任何的武器系統就可以立即掛載。

齊立平指出，如何將國軍的武器系統，例如空對地精準導引火箭彈掛載無人機上，以及光電球、紅外線、合成孔徑雷達等技術，都是中科院尚待克服的部分。

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齊立平分析，現代無人機技術情資傳遞已非常便利、發達，若配合鏡頭拍攝，可將作戰影像即時回傳後方指揮所，並送至各單位、媒體中心，再剪接相關畫面後傳至社群媒體，可達「心戰」、「認知作戰」之效，帶給敵方部隊、人民相當大的心理壓力。

針對中科院的無人機研發成果，包括紅雀小型無人機、銳鳶中型無人機、劍翔反輻射無人機、騰雲大型無人機及旋翼型無人機發展，其中劍翔、騰雲則分別研製及測評中。（編輯：蘇志宗）1111230