印尼泗水台商僑界慶元旦 台灣學校舉行升旗典禮

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駐泗水辦事處人員及泗水台商1日出席在台灣學校舉辦的元旦升旗典禮。（中華民國駐泗水辦事處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月1日

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）旅居印尼東爪哇泗水的台商及僑胞今早參加元旦升旗典禮，包括駐泗水辦事處人員在內，數十人手持國旗出席，祝賀中華民國國運昌隆，也期待台灣和印尼的連結能更加緊密。

駐泗水辦事處發布新聞稿指出，台灣僑胞與台商今早陸續抵達泗水台灣學校，數十人在學校操場手持中華民國國旗，隨著國歌和國旗歌音樂響起齊聲合唱，仰望國旗冉冉升起，象徵台灣克服疫情，昂首勇往直前。

新聞稿指出：「在國民所得、經濟成長及民主建設等各方面，台灣都繳出讓世人欽羡的亮麗成績單，海內外國人僑胞均與有榮焉。」

這場元旦升旗活動由泗水台灣商會及台灣學校合辦， 現場提供家鄉味的豆漿、蘿蔔糕、茶葉蛋等台式點心，並且舉辦摸彩和發紅包等活動。

駐泗水辦事處處長林鼎翔在升旗後致詞感謝泗水國人僑胞心繫國家的熱情，泗水地區的元旦升旗典禮從未間斷，即使在疫情期間，大家也能做好防疫措施並保持社交距離，主動齊聚台灣學校，升旗祝福新年新氣象。

林鼎翔說：「今年疫情終能撥雲見日並逐漸趨緩，大家攜手共同迎來美好曙光。」他祝願泗水國人僑胞「安康共好、鴻兔大展」，中華民國國運昌隆，台印友誼堅實長存，大家團結合作，讓台灣與印尼之間連結能更緊密，創造更多商機與交流，嘉惠台灣和印尼本地鄉親。

林鼎翔代表僑務委員會頒發僑務諮詢委員聘書給資深台商李玉璘及東爪哇留台同學會創會會長郭文華；頒發僑務顧問聘書給泗水台商會輔導會長蔡登豐及東爪哇留台同學會顧問陳應亮；並頒發僑務促進委員聘書給本地僑領翁啟民及僑青關統議。

林鼎翔致贈感謝牌給僑務委員黃麗真、僑務促進委員閻文台和蘇毅賢等，表彰他們對泗水僑界及商界的熱忱服務與卓越貢獻。（編輯：馮昭）1120101