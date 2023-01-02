紐約僑界歡慶元旦 期盼華埠疫後再現繁榮

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）紐約僑界今天歡慶元旦與中華民國開國紀念日。隨著COVID-19疫後時代到來，與會代表踴躍出席，幾乎都沒有戴口罩；僑界領袖期待華埠治安進一步改善，重現往日繁榮。

紐約中華公所舉行慶祝中華民國112年元旦暨開國紀念大會，駐紐約辦事處長李光章、紐約中華公所主席曾偉康與各大僑團領袖、代表共50多人出席，為睽違3年首度不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的僑界元旦慶祝活動。

曾偉康致詞祝賀中華民國國運昌隆，並說華僑乃革命之母，國父孫中山先生革命成功前曾多次到訪紐約華埠，中華公所每年都舉辦活動慶祝中華民國開國紀念日。中華公所堅決支持自由，堅信孫中山先生的三民主義理念將改變中國的未來。

李光章感謝紐約僑社100多年來堅定支持中華民國，讓台灣更有信心面對挑戰。

2022年並不平靜，俄烏戰爭、COVID-19大流行、通貨膨脹影響之餘，中國在軍事等層面加強對台施壓。李光章說，在這動盪紛擾的一年，中華民國台灣向世界展現堅韌與自信，進一步融入國際民主陣營，深信「戰爭永遠不是解決問題的選項」。

他表示：「展望新的一年，我們將繼續努力守護民主價值，給世界一個更好的台灣，並與理念相近的國家攜手合作，為區域和平穩定與發展做出貢獻。」

李光章在會中代表僑務委員會頒發感謝狀，感謝紐約中華公所積極策劃辦理去年雙十國慶活動，有助凝聚僑界向心力、激發愛國精神。

過去3年，紐約僑界許多活動因COVID-19大流行而停辦或從簡舉行。隨著疫情趨緩，民眾適應與新型冠狀病毒共存，紛紛在室內活動摘下口罩，這場活動也不例外。

但疫情對華埠影響猶存，前紐約中華公所主席、現任顧問于金山會後受訪表示，新年度希望包厘街（Bowery）以東的華埠能重現繁榮景象。

于金山說，華埠西邊的觀光客回流，東邊卻還是死氣沉沉，疫情期間設立的戒毒所與遊民收容所令居民人心惶惶，商場隨之沒落，紐約市長亞當斯（Eric Adams）日前視察時也大吃一驚。他希望停建遊民收容所，戒毒所改善治安，華埠東西兩邊都熱鬧起來。（編輯：高照芬）1120102

駐紐約辦事處長李光章1日出席中華公所慶祝活動，感謝紐約僑社100多年來堅定支持中華民國，讓台灣更有信心面對挑戰。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月2日