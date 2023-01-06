到雲林向黨員報告 賴清德：團結黨內做執政後盾

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民進黨主席補選候選人賴清德（後左2）6日晚間在雲林縣舉辦「向黨員報告政見發表會」，同黨立委劉建國（後左）等人出席與會，現場湧入大批民眾及支持者。中央社記者姜宜菁攝 112年1月6日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到雲林縣辦政見發表會，允諾擔任黨主席會團結黨內做執政後盾，擦亮民進黨招牌、培養年輕世代，建立公平、公正、公開的初選或提名機制。

賴清德今天晚間在雲林縣舉辦「向黨員報告政見發表會」，民進黨立委蘇治芬、劉建國和多名民進黨公職人員出席，現場湧入大批民眾及支持者。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，自己要為這次九合一選舉敗選負責，要請辭黨部主委一職。

蘇治芬指出，過去總統大選時，雲林縣選票曾扮演將民進黨總統候選人送進總統府畫龍點睛的角色，但2024年總統和立委的選舉其實非常困難，原因包括對手非常強壯，民進黨弱化太快，還有培養新生代過慢，而自己算是老面孔，也應該世代交替了。

賴清德表示，民進黨應要有誠意，針對各項檢討提出改進的策略，也要掌握這次失敗的契機，才有辦法重新獲得人民支持，繼續爭取為人民服務的機會。

賴清德認為，抗中保台、反共保台都只是手段，中國沒有放棄武力攻台，台灣不得不準備，但目的就是要爭取和平、穩定印太。

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賴清德允諾擔任黨主席後，首要任務就是團結黨內，不讓黨的力量分散，重整旗鼓做執政的後盾；會擦亮民進黨清廉勤政愛鄉土、綠色執政品質保證的招牌；要栽培年輕人，擴大和各個階層領域的人互動，重新贏得年輕人支持；在黨內建立公平、公正、公開的初選或提名機制。

賴清德強調，參與競選黨主席是為台灣的民主價值及台灣精神，台灣是熱愛和平的國家，希望拚經濟、顧民生、強國防、保和平，才能夠平安守護台灣主權。（編輯：謝雅竹）1120106