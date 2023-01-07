藍12日開考紀會 討論議長選舉跑票徐耀昌違紀

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨考紀會預計12日召開會議，討論自九合一選舉以來的黨員違紀案，包括正副議長選舉跑票案，以及黨員違紀輔選案。值得關注的是，前苗栗縣長徐耀昌的撤銷黨籍案，也會在當天進行討論。

全國縣市議會日前舉行議員就職及正副議長選舉，國民黨在基隆市、台南市、高雄市、花蓮縣等地議會的正副議長選舉中，均有黨籍議員跑票，花蓮、基隆、台南等地的國民黨地方黨部，也已陸續召開考紀會，照章處理違紀黨員，送交中央考紀會。

考紀會主委李貴敏今天表示，預計12日召開考紀會，討論這次從地方黨部送的考紀案，若各地方黨部的相關違紀案結果，都已送達黨中央，當天都會一併納入討論。

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此外，鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部作出「撤銷黨籍」處分建議。考紀會成員則說，12日當天也預計會討論到徐耀昌案，因為會議屬於合議制，最終的結果還是要靠與會的考紀委員共同討論。

據了解，由於九合一選舉已結束，國民黨因勝選氣勢高漲，黨內部分人士認為，此時是否要處理徐耀昌已沒那麼重要，在為了大局與團結的思考上，不一定要做到那麼絕，但也有人認為，若違紀事實明確，就應依規定辦理。（編輯：林興盟）1120107