發春聯首站到高雄 馬英九新年許願：颱風小、出口多

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前總統馬英九（右2）8日南下高雄，上午到三民區高雄道德院上香祈福與發春聯，也許下新年願望。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）前總統馬英九今天到高雄發春聯，吸引不少民眾排隊索取；馬英九在接受媒體聯訪時，許下新年願望，希望今年「風調雨順，颱風小；國泰民安，出口多」，這樣對台灣最有利。

馬英九今年發放春聯首站到高雄市，上午在市議員黃柏霖、前立委黃昭順等人陪同下，到三民區高雄道德院上香祈福並發春聯，吸引不少民眾排隊索取春聯。

馬英九接受媒體聯訪，被問到新年願望時說，希望今年「風調雨順，颱風小；國泰民安，出口多」，這是對台灣最有利的。此外，台北市第3選區立委補選今天投票，被問到對國民黨候選人王鴻薇的選情看法，他說，對王鴻薇有信心。

馬英九今年的春聯內容是「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，代表虎年結束，兔年會迎來新的春天，祝福台灣百業興隆、萬事如意。

馬英九上午除了到高雄道德院發春聯，還到三民區義民廟發春聯，下午則與高雄市議員陳美雅、李雅芬、陳玫娟等人分別到內惟黃昏市場及自由黃昏市場發春聯。（編輯：陳仁華）1120108