到嘉義向黨員報告 賴清德：願扮「桶箍」凝聚黨力

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民進黨主席補選15日將投票，候選人賴清德（後左2）8日到嘉義舉辦政見發表會，現場湧入大批支持者。賴清德表示，願扮演「桶箍」角色，不讓黨的力量分散。中央社記者姜宜菁攝 112年1月8日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）民進黨主席補選將於15日舉行投票，民進黨主席補選候選人賴清德今天到嘉義縣、市辦「向黨員報告政見發表會」，他表示，願扮「桶箍」角色，不讓黨的力量分散，同時對抗黑金。

賴清德今天傍晚到嘉義市舉辦「向黨員報告、政見發表會」，總統府前副秘書長李俊俋、民進黨立委王美惠、多名民進黨籍嘉義市議員等人出席，現場湧入大批支持者，齊呼「台灣加油！民進黨加油！」

與會者踴躍提出意見和質疑，包含低薪、假訊息、黑金、黨提名的候選人要扎根地方等。對此，賴清德表示，民進黨大敗後必須檢討改進，再次找回人民的信任，才能繼續爭取為人民服務的機會，黨才有機會重新再起，而自己願意扮「桶箍」角色，不讓黨的力量分散。

賴清德說，「國民黨黑，民進黨不能跟著他們黑，國民黨做壞事情，民進黨不能跟著做壞事，不然要用什麼資格，去開口請求國家主人支持？」他強調，自己對黑金的態度「深惡痛絕，要輸贏大家來！」要請檢調單位嚴加查辦。

賴清德說，參與競選黨主席是為台灣的民主價值及台灣精神，台灣是熱愛和平的國家，希望拚經濟、顧民生、強國防、保和平，才能夠平安守護台灣主權。

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賴清德指出，未來對於好的施政成績會加強宣導，也要凝聚黨內團結力、穩定政局，守護台灣這片土地，也要秉持公開透明的精神，培養年輕世代，強化社會交流及信任基礎，一起團結打拚，讓台灣永續發展。

隨後賴清德轉往嘉義縣舉行「向黨員報告、政見發表會」，民進黨立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等人出席。賴清德呼籲黨員在15日踴躍出來投票。（編輯：黃世雅）1120108