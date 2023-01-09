高嘉瑜王世堅遭基層砲轟 陳其邁：尊重各種聲音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

對於民進黨立委高嘉瑜及台北市議員王世堅因言論惹議，遭綠營基層砲轟，甚至要求開除，民進黨代理黨主席陳其邁（前右3）9日表示，民進黨是大開大合、百花齊放的政黨，各種聲音都有，也都充分尊重。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）民進黨近期選舉失利，黨籍立委高嘉瑜及台北市議員王世堅言論也引發綠營基層砲轟，民進黨代理黨主席陳其邁今天說，民進黨是大開大合、百花齊放的政黨，各種聲音都有，也都充分尊重。

民進黨在台北市第3選區立委補選落敗，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁今天上午在視察抗旱鑿井整備進度時接受媒體聯訪表示，對選舉結果虛心接受，也會持續檢討，尋求重新獲得人民信賴，擴大民進黨支持基礎。

陳其邁說，吳怡農在台北市第3選區立委補選過程展現君子風度，不抹黑、不謾罵，並提出很多政見，樹立新的政治文化，他對吳怡農的努力、認真及選舉風度給予高度肯定，也希望吳怡農能繼續努力。

陳其邁表示，選舉過後是新的開始，希望未來幾場選舉更努力贏得人民支持，各項政策要更接地氣，組織文宣上也有需要檢討的地方。

被問到高嘉瑜、王世堅因言論惹議，遭綠營基層砲轟，甚至要求開除，陳其邁說，民進黨是大開大合、百花齊放的政黨，各種聲音都有，也都充分尊重。

陳其邁說，民主是民進黨創黨以來非常堅持的價值，大家難免意見不同，民進黨在運作上也有一定規範，也相信從政黨員都能深刻了解並希望讓黨更好，這部分大家有高度共識，「我想意見不同，難免啦，這部份我們也都充分尊重」。

接下來南投第2選區立委補選，將由民進黨蔡培慧對決國民黨林明溱。陳其邁說，蔡培慧是優秀人選，實在且有豐富學養，一路從社運到擔任政治工作，都是值得信賴的最好選擇，呼籲南投鄉親可以有一個新選擇，支持蔡培慧。（編輯：陳仁華）1120109