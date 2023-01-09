拒動物展演、活體贈品 跨黨派立委替兔子福利請命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）兔年將至，多位跨黨派立委今天與動保團體舉行記者會，提出10件兔年應注意事項，包含不要衝動飼養、認養取代購買、拒絕活體贈品、拒看動物展演、停止動物魔術等，避免兔年反成為「兔子災難年」。

時代力量立委陳椒華、民進黨立委賴惠員和陳亭妃、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委吳欣盈今天與社團法人台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟舉行記者會，替兔子福利請命。

台灣愛兔協會公共事務組長林樵表示，農曆兔年將至，現在有許多關於兔子的商品及報導節目，導致許多民眾一時興起想養兔；但兔子突然受矚目不一定是好事，為避免兔年反而成為「兔子災難年」，愛兔協會提出10件兔年應注意事項。

林樵表示，應注意的10件事包含不要衝動飼養、認養取代購買、避免成對飼養、拒絕活體贈品、拒看動物展演、不用活體道具、停止動物魔術、認識台灣野兔、感謝實驗白兔，以及幫助愛兔協會。

陳椒華表示，喜歡動物是好事，但很可能過度商業化忽略動物福利，甚至不當飼養和對待；部分場所有動物魔術和兔子展演，政府應積極納管，查明是否具有動物展演許可，農委會也應建立實驗動物獸醫師制度，避免實驗兔受苦。

吳欣盈表示，兔子很可愛，但民眾在決定是否購買時，不應衝動飼養，呼籲珍惜生命。

賴惠員表示，許多夜市攤商會以活體動物作為贈品，但太輕易取得反而導致不佳的飼養，往往衍生虐待動物悲劇；在法律還沒有禁止活體動物贈品前，農委會應在空窗期研擬完整機制，讓業者能有依循模式。（編輯：翟思嘉）1120109