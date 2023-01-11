幻象機榮登空戰王 天龍操演全數殲滅假想敵4架F-16

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國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備演練，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機起飛等操演課目。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

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（中央社記者游凱翔新竹11日電）空軍去年底實施天龍操演，榮獲空戰王的幻象戰機飛行官莊惟博說明演訓結果指出，4架幻象機在制空作戰操演對上4架F-16V，在幻象飛行員操作與良好默契之下，僅折損1架幻象機，擊殺全數F-16V。

共軍戰機近年侵擾西南空域，並頻頻逾越台灣海峽中線，企圖壓縮國軍訓練空域，嚴重影響區域和平穩定與安全。駐防新竹的空軍第二戰術戰鬥機聯隊主要任務為戍守台灣北部空域，所屬幻象戰機更擔負高空攔截機的重責大任。

為強化飛官戰技，空軍年度重大演訓天龍操演實施以空對空、空對海、空對地戰技驗收年度戰備成果，同時選出各項競賽的王牌飛行員作為飛行軍官的標竿，包括空戰王、箭靶王、以及炸射王。

天龍操演111年11月間舉行，參演機型為F-16V（BLK20）、幻象戰機等，以驗證聯合作戰效能。隸屬二聯隊的幻象戰機飛行員榮獲空戰王、箭靶王，駐防嘉義的四聯隊F-16戰機飛行員拿下炸射王。

國防部上午邀請媒體前往空軍新竹基地採訪，瞭解相關戰備整備作為，天龍操演中的箭靶王與空戰王也在場分享操演過程。

榮獲空戰王的第42作戰隊中校戰隊長莊惟博中校表示，此次的作戰場景是制空作戰，由4架幻象戰機扮演藍軍，對抗紅軍4架F-16V戰機，最後結果全數擊殺F-16V，藍軍折損1架幻象戰機。

至於這些戰技是否實際運用於監控共軍，莊惟博表示，空軍訓練都秉持戰訓合一，並遵循空軍作戰指揮部的戰備指導做出相對應的處置，不會由個人意識決定。

應對共機侵擾讓空軍任務繁重，莊惟博分享，為了強化訓練，許多飛行官都犧牲休假，以模擬機訓練，再透過任務歸詢系統（After Action Review）研討戰術戰法。

榮獲箭靶王的第42作戰隊張護薳上尉指出，箭靶王的科目是透過戰機內建的30公厘機砲實施電子靶射擊，並執行起飛攔截、防空等操作；他也強調，有信心應對共機威脅。

王牌飛行員又稱擊墜王牌，起源於第一次世界大戰，指的是曾擊落5架敵機以上的飛行員，之後各國也開始衍生出屬於自己定義的王牌飛行員。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲近日受訪表示，駐防新竹基地的幻象戰機主要考量為高空快速攔截任務，也就是利用戰機優異的爬升率，搶先在高空「占位」以利攔截敵方。

依公開資料，幻象2000-5型戰機是空軍目前爬升率最快的作戰機，爬升速率達每秒285公尺，F-16V（BLK20）每秒254公尺，經國號IDF每秒239公尺；未來引進全新F-16V（BLK70）戰機配備大推力F110-GE-129渦輪扇發動機，推力較現役BLK20型高出24%，也可取代幻象戰機的攔截重任。（編輯：郭無患）1120111

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備訓練，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機操演，落地後編隊滑行。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備操演，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機操演課目。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備操演，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機操演課目後，返回基地進行檢查。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備操演，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機操演課目後進行檢查，確保機身各部位組件正常運作。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備訓練，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機操演落地後，編隊滑行至機堡。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

農曆春節即將來臨，國軍11日在新竹空軍基地進行春節加強戰備操演，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰備任務，編隊滑行至機堡。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

國軍11日在新竹空軍基地進行112年春節加強戰備操演，空軍第2戰術戰鬥機聯隊執行幻象2000戰機起飛等演練，展現空軍部隊堅實戰力。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

空軍幻象戰機11日執行戰備訓練，由新竹基地升空。中央社記者游凱翔攝 112年1月11日