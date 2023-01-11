巴紐因經濟因素關閉駐台外館 外交部：續加強合作

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）巴布亞紐幾內亞外長宣布關閉駐台商務代表處，外交部發言人歐江安向中央社表示，外交部已注意到巴紐政府此一決定，雙方將持續加強合作，共同促進兩國實質關係。

外交部表示，據了解，巴紐政府此一決定主因該國政府長期財務困難，故規劃調整一些駐外機構，巴國駐台人員則是因先前有不當行為遭調回。

台灣駐巴紐代表處「巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」的名稱、地址目前則不受影響。

巴布亞紐幾內亞政府外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）宣布，「巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處」（Papua New Guinea Trade Office in Taiwan）將關閉，由「巴紐台北經濟代表處」（PNG Taipei Economic Office）取代，設置一名「商業聯絡官」（business liaison official）負責聯繫，辦公室位於巴紐首都莫士比港（Port Moresby）。

特卡琴科否認此舉是受到中國施壓及對中國讓步，他強調關閉貿易辦公室是為同時維持與台灣及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定。

外交部指出，台灣於1990年2月在巴紐首都莫士比港設處，巴紐於2015年12月31日在台灣設立巴布亞紐幾內亞駐台灣商務代表處。巴紐是台灣天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與中油公司簽有20年長約，每年供應台灣120萬噸液化天然氣（LNG），2014年6月起交運，2022年台灣自巴紐進口天然氣逾11億餘美元。

另巴紐為台灣木材、礦產等原物料重要來源國，也是台灣遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

外交部表示，近年來台灣協助巴紐提升農、漁業技術，以及提供潔淨能源、獎學金、人力資源培訓，未來雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流。

巴布亞紐幾內亞駐台外交人員去年曾在餐廳鬧出酒醉毆打事件，2018年也曾有駐台外交人員因酒駕遭移送法辦。（編輯：翟思嘉）1120111