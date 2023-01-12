內閣改組傳聞 朱立倫：不反省檢討換誰都一樣

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）內閣改組傳聞不斷，國民黨主席朱立倫今天說，其實換不換都一樣，最重要是總統蔡英文跟民進黨的態度不改變，永遠都是以傲慢的態度對待民意，不知反省檢討，換誰當行政院長都一樣。

有關內閣改組傳聞，蔡總統與行政院長蘇貞昌將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

朱立倫今天在參加中華民國婦女總會全國會員代表大會前，受訪表示，其實換不換都一樣，最重要是蔡總統跟民進黨的態度不改變，永遠都是以傲慢的態度對待民意。若不知道反省檢討，換誰當行政院長都一樣。

朱立倫也說，民進黨這中間還牽扯到非常嚴重的派系爭鬥，就在野黨的角度，只希望台灣好、中華民國好，真的不管民進黨派系怎麼鬥，不要鬥到都變成黑金、變成利益，這才比較重要。

外傳前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦有望分別接任行政院長及副院長，朱立倫則說，還沒有發生的傳言，他不想多做揣測，對民進黨派系爭鬥、利益分贓，或中間有任何的特殊政治利益考量，也不多做評論。

至於有媒體報導，朱立倫在農曆年後將訪日，以及國民黨副主席夏立言將再訪中國大陸，朱立倫說，雖然國民黨持續國際交流、兩岸交流路線，但出訪時程安排，到目前為止都還沒有，佩服媒體可以在他還沒有規劃時，就可以報導；國民黨大陸部、國際事務部會幫國民黨建構更好的國際關係，以及和平的兩岸關係，替未來的藍營總統候選人奠定基礎。

中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取參選總統，國民黨目前有何規劃，朱立倫表示，國民黨要走對的路，提對的人，大家團結一致，無私無我，要放下自我，以大我為重，最後才能勝選，未來還有南投縣立委補選，國民黨應一步一腳印、團結一致，過程中不要讓人感覺有自私、自利、內亂的狀況。

此外，前國民黨中常委蕭景田疑似賄選的影片曝光，朱立倫說，只要司法有處理，國民黨就會有相對的黨紀，也希望司法勿枉勿縱，不管任何政黨，都要以同樣的標準，尊重檢調與司法。（編輯：楊凱翔）1120112

國民黨主席朱立倫（右3）12日上午前往國軍英雄館參加中華民國婦女總會第7屆第3次全國會員代表大會，活動前並與國民黨立委楊瓊瓔（右2）等人合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年1月12日