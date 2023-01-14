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高嘉瑜遭嗆 陳其邁：黨員講話直接是民進黨特色

2023/1/14 11:46（1/14 12:51 更新）
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兼任民進黨代理主席的高雄市長陳其邁（前排中）14日接受媒體聯訪，被問及立委高嘉瑜遭黨員當面嗆聲事件時表示，黨內公職講話比較大聲，黨員講話也很直接，這些都是民進黨特色。中央社記者曾以寧攝 112年1月14日
兼任民進黨代理主席的高雄市長陳其邁（前排中）14日接受媒體聯訪，被問及立委高嘉瑜遭黨員當面嗆聲事件時表示，黨內公職講話比較大聲，黨員講話也很直接，這些都是民進黨特色。中央社記者曾以寧攝 112年1月14日
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（中央社記者曾以寧高雄14日電）立委高嘉瑜日前在民進黨主席補選候選人賴清德的政見會上，遭黨員當面嗆聲。代理黨主席陳其邁說，黨內公職講話比較大聲，黨員講話也很直接，這些都是民進黨特色。

兼任民進黨代理主席的高雄市長陳其邁今天一早展開發放過年小紅包行程，並接受媒體聯訪。對於賴清德12日在台北辦政見會，高嘉瑜與會遭黨員喊「下台、背骨」。陳其邁說，民進黨是多元、民主的政黨，黨內公職講話一向比較大聲，但支持者和黨員回應、講話也很直接，這些都是民進黨特色。

陳其邁也強調，任何發言都要基於事實，「不基於事實任意發言，必須按民進黨黨團運作相關規範處理，也是民進黨的共識」。

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民進黨明天將舉行黨主席補選，陳其邁說，同額競選或補選，投票率通常比較低，這是民進黨需要改革的時刻，賴清德願意承擔、勇於接受未來黨務改革的挑戰，相信這是黨員共同期待，鼓勵所有黨員出來踴躍投票，用投票實際參與黨的改革，也表達對新任黨主席的支持。

南投第2選舉區立委補選3月4日投票，民進黨蔡培慧登記參選，新任黨主席如何領導民進黨取得勝選？陳其邁說，這要由「明天的黨主席」來對外說明，自己的工作是辦好選務，但民進黨一定會團結，不管選舉或改革，都會全力共同努力。（編輯：郭諭儒）1120114

#民進黨黨團
#陳其邁
#高嘉瑜
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