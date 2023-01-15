蔡總統：賴清德一定會帶領民進黨大步向前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨主席補選15日投票，總統蔡英文前往新北市永和區秀朗國小投票所投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德當選民進黨主席，總統蔡英文今天晚間透過臉書表達恭喜，期許帶領民進黨團結整隊再出發。她並表示，民進黨一定會在賴清德的帶領下，大步向前。

她說，上午也前往投票，支持賴清德帶領民進黨團結前進，邁向下階段的挑戰。

蔡總統指出，民進黨會繼續團結努力，傾聽民意，讓台灣變得更好，讓人民有更幸福的生活。

民進黨在去年九合一選舉敗選，蔡總統請辭黨主席，今天舉行黨主席補選投票。民進黨中央晚間宣布，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德以4萬1840票當選，得票率99.65%。

蔡總統晚間透過臉書，感謝高雄市長陳其邁接任代理黨主席，承擔責任，帶領民進黨完成階段性任務、所有黨工與選務工作人員，協助順利完成補選投票，以及感謝黨員出門投票，以實際行動支持新任主席。

她表示，這段時間各界給民進黨許多建議，這些鞭策就是民進黨改變、前進的動力。民進黨一定會在賴清德的帶領下，大步向前。（編輯：蘇志宗）1120115