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蘇清泉提當選無效開庭 周春米籲尊重司法

2023/1/16 15:49
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出當選無效及選舉無效之訴，今天開庭，屏東縣長周春米表示，尊重司法，不要動員群眾，還給司法審判空間，並克制政治操作和企圖。

周春米今天透過新聞稿表示，台灣是法治國家，蘇清泉既然提出訴訟就應該尊重司法審判，不要動輒發動群眾到法院，應該還給法院獨立審判的空間。因此，蘇清泉應適可而止，不要再用似是而非的言論企圖撕裂社會和諧。

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周春米表示，屏東近年的蛻變令人驚豔，但還有許多目標要努力，例如因應超高齡浪潮讓長輩能夠受到更好的服務、重大交通建設要如期進行帶動屏東經濟產業發展、爭取更多醫療資源照顧偏鄉民眾健康。

周春米強調，一定會全力衝刺縣政，讓屏東更好，率先全台成立長照處是對鄉親的承諾，也會說到做到。她表示，屏東必須向前走，不要因個人的政治企圖讓社會陷入紛擾，這絕非縣民之福。（編輯：謝雅竹）1120116

#周春米
#蘇清泉
#屏東縣
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