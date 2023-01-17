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馬祖傳龍蝦走私案 監委申請調查

2023/1/17 12:23
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（中央社記者陳俊華台北17日電）監委陳景峻今天說，馬祖貨船在去年載運大量龍蝦到大坵無人島，回程卻無載運貨物，疑進行海上走私；相關船舶管制措施是否有缺漏、有無人員涉及不法，有深入瞭解必要，已申請自動調查。

監察委員陳景峻、范巽綠、蕭自佑發布新聞稿表示，監察院接獲陳情，民國111年9月22日到11月12日間，馬祖有多達33趟次貨船，載運大量龍蝦到大坵無人島，回程卻無載運貨物，疑進行海上走私。

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監委說，相關貨船情形可疑，經海洋委員會海巡署函請連江縣政府注意禁航貨船申報情形；連江縣政府仍持續同意相關貨船裝載大量龍蝦航至大坵島。

監委指出，連江縣政府為港口主管機關，相關船舶管制措施是否有缺漏、如何落實執行申報、審核等管制措施，以杜不法、海洋委員會海巡署針對貨船走私查緝機制及本案查緝情形為何、有無人員涉及不法，有深入瞭解必要，已申請自動調查。（編輯：郭無患）1120117

#陳景峻
#連江縣政府
#監委
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