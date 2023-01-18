立委指學校公然翻查學生行李 國教署：專案查處

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨立委范雲與人本教育基金會今天指出，接獲學生投訴，某國立高職去年底舉辦畢業旅行，出發當天校方竟要求學生打開行李讓教官檢查，這已違反相關規定，呼籲教育部調查並追究責任。

教育部國教署學務校安組專門委員詹雅惠表示，國教署一定會專案查處學校的處理流程，並要求學校針對相關疏失責任進行檢討改善。

范雲今天與人本教育基金會全國校安中心主任張萍等人，在立法院召開記者會指出，某國立高職於去年底舉辦畢業旅行，出發當天，學務主任在司令台上要求學生把行李打開，讓教官詳加檢查，學生雖拒絕，學校仍執意完成檢查。

張萍說，將近200名學生被要求打開行李供檢查，這事情不是發生在監獄或極權國家，而是在2022年的台灣，實在非常荒謬。

范雲說，根據教育部主管法規「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第28點規定，學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶的私人物品（如書包、手提包等），除非是法律有明文規定或緊急情況，或有證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁品。

范雲表示，學校要求全體學生將行李攤開一一檢查，完全違反教育部法規。這些恣意搜查個人物品、校園服儀的規定，學生直接抗議也不予理會，其實都是校園威權的展現。

范雲說，教育部除應對本案應進行調查外，更要追究責任，也應提出更有效的方法。

對此，受邀出席記者會的詹雅惠指出，學校表示這是出發前進行的例行性檢查，國教署會用專案小組方式到學校實地訪視，了解原因與流程及相關疏失責任。（編輯：翟思嘉）1120118