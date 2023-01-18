台灣出力建資訊室 土耳其烏克蘭孤兒學習路不停歇

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）駐土耳其代表處與當地非政府組織簽署合作協議，在聯合國兒童基金會架構下，為安置在土國的烏克蘭孤兒及難民兒童建置資訊教室及捐贈國產電腦等設備，協助這批因戰失學的脆弱群體繼續接受教育。

駐土耳其代表黃志揚昨天與「扶持尋求庇護者和移民協會」（Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, ASAM）幹事長卡夫拉克（Ibrahim Vurgun Kavlak）在首都安卡拉簽署協議，啟動名為「教育接軌」的一年合作計畫。

駐土耳其代表處指出，透過這項協議，台灣計劃將援助於土耳其南部安塔利亞（Antalya）省烏克蘭孤兒及難童暫居的旅館中，建置2間資訊教室及援贈31組國產資訊設備，並配合土耳其家庭及社會服務部和烏克蘭教育部的計畫，支應一年期的各項教育課程及活動，包括以遠距方式連結烏克蘭正規教育系統。

俄烏戰爭去年2月爆發後，造成數百萬烏克蘭難民流離失所，土耳其目前至少已收容的1600名烏克蘭孤兒及難民中，551人為學齡兒童。

土耳其家庭及社會服務部、 聯合國兒童基金會（UNICEF）及ASAM等國際及當地非政府組織相繼投入資源，提供包括口譯人員、土文課程及心理輔導等服務。然而，在戰爭持續下，許多難民兒童無法返回烏克蘭，接下來面對的不僅僅是安置問題，更是後續學齡孩童的教育問題。

黃志揚表示，被安置在安塔利亞的烏克蘭孤兒及難民兒童，是最需要保護及照顧的族群，除了基本吃住及心理輔導問題，如何延續學齡兒童的教育學習，實為一大挑戰。

他指出，除了安置地點的空間缺乏常設性的電腦，網路等資訊設備，也無合適及正規的教育銜接課程，使得學習產生斷層。烏克蘭的宗教、語言及文化與土耳其差異相當大，不像敘利亞或阿富汗等國難民，在生活適應及社會融合上相對容易。

卡夫拉克感謝台灣政府及駐土耳其代表處對這項計畫的支持。對烏克蘭逃至土耳其的難民及被迫移民（forced migrants），ASAM配合聯合國相關機構及土耳其政府投入援助難民工作，但這批特別安置在土國的難民兒童，屬於受創最深、最脆弱的對象，聯合國，土耳其及烏克蘭政府，烏克蘭非政府組織等都已設法提供必要協助。

「台灣能在這些難童的教育議題上提供援助，深具意義及影響力」，他說道。

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黃志揚指出，駐土耳其代表處近年為當地難民族群推動捐贈口罩、毛毯、白米及輪椅等物資、援建學校與活動中心、舉辦賦權活動等多元人道工作，另與ASAM合作設立「移民電視」計畫，協助提升難民及當地社群融合，並透過科技力量，協助難民免受假消息危害。

他說，台灣政府及民間自去年俄烏戰爭爆發後，即大力投入援助烏克蘭難民的各項計畫，這次代表處透過與ASAM合作，援助在土國的烏克蘭孤兒及難民兒童教育需求，是台灣大力支持烏克蘭人民面對戰爭挑戰的具體行動，也持續體現「台灣可以幫忙」（Taiwan can help）的國際人道關懷精神。（編輯：黃自強）1120118