吳欣岱尬場發紅包 高嘉瑜：一起支持賴清德是好事

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（中央社記者王揚宇台北23日電）副總統賴清德今天到台北市南港信天宮參香與發放福袋，民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱到場並同框。高嘉瑜表示，大家都來支持賴副總統，讓台灣更好，這絕對是好事。

吳欣岱則說，賴副總統眾望所歸，擔任民進黨主席，接下來也會是本土隊長的樣態，而台灣基進是本土派，更希望當本土派的第2隻腳。

賴副總統到南港信天宮參香與發放福袋，民進黨立委吳思瑤、高嘉瑜及之前參選台北市內湖南港區市議員失利的吳欣岱等人也出席這場活動。吳欣岱表示，她在港湖地區有找到服務處也開始深耕，有發春聯跟紅包行程，今天剛好可以跟賴副總統一起發，很感謝賴副總統讓她加入這個行列。

由於外界視吳欣岱可能挑戰高嘉瑜的港湖區立委席次，2人同框賴清德，引發討論。

吳欣岱被問到，是否瞄準2024年立委選戰；她說，會做所有應該要做的準備。

對於吳欣岱來尬場，高嘉瑜接受媒體聯訪指出，大家一起來支持賴副總統，一起讓台灣更好，這絕對是好事，也希望能夠擴大更多支持，讓民進黨跟台灣更好。

倘若吳欣岱挑戰選立委，誰有勝算，高嘉瑜說，「我最大的敵人是我自己」。

高嘉瑜表示，大家在新年就是要開開心心，把身體顧好；在過年期間，可以好好靜下心來，思考過去一年自己哪裡做的不好，或是未來如何做的更好等。

高嘉瑜被問到這是否為她的心境；她說自己的心境一直都是平靜如水，在為人處事上要更謹慎、圓融，「我還在檢討、反省中」。（編輯：張均懋）1120123