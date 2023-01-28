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史哲出任文化部長 陳其邁：感謝為高雄付出

2023/1/28 21:25
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）準閣揆陳建仁今天公布最新內閣名單，文化部長將由現任高雄市副市長史哲接任。高雄市長陳其邁說，這是對高雄文化產業發展的肯定，感謝史哲多年來為高雄付出，副市長懸缺將盡快宣布。

文化部長李永得將轉任行政院政務委員，準閣揆陳建仁今天公布新一波內閣名單。

陳其邁透過新聞稿表示，感謝史哲多年來為高雄的文化產業付出，非常榮幸高雄能夠為中央舉才，這也是對高雄近年文化產業發展的肯定。他並祝福史哲到文化部後持續發揮所長，把高雄近年成功經驗帶到中央，「相信一定會有很好的表現」。

對於史哲出任文化部長後的副市長人選，陳其邁表示，會通盤考量，找出對現階段高雄發展最有助益的人選，確定後會盡快對外宣布。

陳其邁指出，史哲擔任副市長後，襄助市政業務推動、協力COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、推動疫後復甦振興、促進城市觀光發展。

史哲更持續發揮文化專才，包含完善駁二藝術特區各項規劃、高雄流行音樂中心啟用與營運、內惟藝術中心營建與試營運、市總圖二期會館招商與營運、多處城市歷史場域的修復與再現等，在硬體建設與修復上緊握進度，也同步進行軟體培育與策展，搭配展演活動，讓高雄處處是亮點。

此外，史哲對於影視作品的扶持與補助相當用心，「高雄拍」電影獲得多項金馬獎與國際影展大獎，也帶領團隊深耕城市歷史的紀錄書寫，推動在地文學創作。

陳其邁說，史哲主責近3年跨年活動、2022年台灣燈會在高雄、台灣設計展、台灣文博等，各項活動皆辦得有聲有色，吸引全台灣、全世界的民眾來到高雄享受台灣原創藝文魅力，更獲得近40項國際獎項肯定。（編輯：唐聲揚）1120128

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