蔡英文將通話捷克總統當選人帕維爾 預定30日進行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格29日綜合外電報導）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）的團隊表示，帕維爾今天跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過電話進行對談，且計畫於明天與台灣總統蔡英文通話。

法新社報導，堅定支持烏克蘭的帕維爾今天與澤倫斯基進行通話。

澤倫斯基在推特（Twitter）發文表示：「我個人恭賀帕維爾贏得捷克總統選舉。」

他還寫道：「感謝他和捷克人民的堅定支持。已邀請他訪問烏克蘭。」

另外，帕維爾的發言人芮哈科娃（Marketa Rehakova）告訴法新社，帕維爾與蔡總統的通話預定週一（30日）進行。

帕維爾曾接受捷克電台（Czech Radio）訪問說，他會支持捷克與台灣之間的關係。

布拉格官方奉行一個中國政策，就如同歐盟（EU）一樣，但捷克官員仍與台灣建立了密切關係。

帕維爾指出，一個中國政策應該以「兩制」原則輔之。

帕維爾說道：「如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯。」

他還提到：「與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華民國外交部發布的新聞稿表示，捷克於1月27日至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

針對蔡總統是否與帕維爾通話，總統府發言人張惇涵稍早向媒體指出，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。（譯者：陳彥鈞）1120130