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賴副總統鹽水發福袋 黃偉哲喊話老市長當新總統

2023/2/5 13:29（2/5 13:51 更新）
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副總統賴清德（中）5日上午前往台南鹽水武廟，發放新年福袋給排隊領取的民眾。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
副總統賴清德（中）5日上午前往台南鹽水武廟，發放新年福袋給排隊領取的民眾。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）副總統賴清德今天到台南鹽水武廟發放新年福袋，走訪月津港燈節展場，武廟贈送文昌帝君加持過的龍筆，盼賴副總統「一筆衝天」，台南市長黃偉哲也喊話，希望老市長當新總統。

賴副總統抵達鹽水武廟時，沿途與民眾擊掌致意，並到廟內上香祈福，接著向在場民眾發表談話，發放新年福袋。

賴副總統致詞表示，他在台南市長任內每年都會參與鹽水蜂炮活動，這次到武廟參拜，除祈求關聖帝君護佑活動平安順利，更因蜂炮起源就是為驅除瘟疫，希望台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束。

賴副總統表示，鹽水武廟與地方各大廟宇及仕紳共同推動鹽水蜂炮活動，加上前台南縣長蘇煥智，到自己擔任台南市長再交棒給黃偉哲，持續努力讓蜂炮活動愈來愈盛大，至今不只有宗教及文化意涵，也融合觀光產業，帶動地方發展，使早年「一府二鹿三艋舺四月津」的月津港，再度成為全國知名的地方。

賴副總統說，這次回到台南也特別要參觀月津港燈節展場，與水環境結合的設計美麗無比，與其他以陸地上花燈為主的燈會不同，吸引遊客一年比一年多，現在已有別的縣市採取月津港燈節精神辦元宵活動，這是相當好的事情。

鹽水武廟準備一個以檜木製的大型「龍筆」贈送給賴副總統，武廟管理人林益仁說，這支龍筆有文昌帝君加持，祝福賴副總統「一筆衝天」，更上層樓。

黃偉哲致詞表示，相信當過台南市長的賴副總統最能感受鹽水民眾的熱情，也希望老市長未來能成為大家的新總統，繼續為人民服務。

賴副總統發完福袋後前往月津港燈節展場參觀，先在永成戲院門口與兔子裝置藝術合影，隨後由台南市副市長葉澤山導覽走訪會場，沿途不時向遊客拜年、打招呼，全程笑容滿面，直到中午左右才離開。（編輯：唐聲揚）1120205

副總統賴清德（前左2）5日上午在台南市長黃偉哲（前左3）等人陪同下，前往台南鹽水武廟參香祈福，廟方贈送文昌帝君加持過的檜木製龍筆。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
副總統賴清德（前左2）5日上午在台南市長黃偉哲（前左3）等人陪同下，前往台南鹽水武廟參香祈福，廟方贈送文昌帝君加持過的檜木製龍筆。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
副總統賴清德（前排中）5日到台南鹽水走訪月津港燈節展場，在永成戲院門口與兔子裝置藝術合影。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
副總統賴清德（前排中）5日到台南鹽水走訪月津港燈節展場，在永成戲院門口與兔子裝置藝術合影。中央社記者楊思瑞攝 112年2月5日
#黃偉哲
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