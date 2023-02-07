國造騰雲二代大型無人機 3月啟動作戰測評

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（中央社記者游凱翔台北7日電）借鏡俄烏戰爭，台灣積極打造無人機國家隊，軍方人士指出，國造騰雲二代大型無人機，去年完成研發測評，目前空軍官兵接受教育訓練中，預計3月進行作戰測評，4月到5月間將有測評成果。

無論軍、民用無人機均在俄烏戰場立下功勞，台灣面臨中共文攻武嚇，已急起直追發展無人機技術，包括由國家中山科學研究院研製小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲等無人機，甚至軍備局也以四軸、多軸無人機為基礎，改裝並掛載步槍、榴彈砲。

其中由中科院自行研製的「二代騰雲」屬大型無人機，軍方日前透露，由於一代舊型機不符軍方需求，未正式撥交空軍；相較一代機，二代機已換裝新式發動機，其構型、系統均重新設計。

針對二代騰雲的研製進度，軍方人士告訴中央社記者，去年3月中旬已完成第一階段研發測評，並以衛星導控測試自動起降、近24小時長時間滯空等項目，而第二階段研發測評則在去年夏季完成。

軍方人士表示，空軍官兵1、2月接受中科院的教育訓練中，預計今年3月進行下一階段作戰測評，4月、5月會有測評成果。

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國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。

騰雲二代機於民國108年在台北國防工業展首度亮相，據中科院公開資料，二代機能飛得更高、長滯空與多酬載能力，且機體加大、翼長增加，推力也增加數倍，並強化飛控與電力系統；另外，還具備多機操控、聯網導控與即時影像傳輸等功能，可在日夜間情蒐、監視、偵察與環境研究。（編輯：黃國倫）1120207