海外培訓軍官多役滿退伍留不住 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委浦忠成今天說，以往國軍軍官派送美國軍校受訓並返國服務者，大多在規定服役期滿之際申請退伍，不願繼續在國軍深造、服役，導致優秀專業人才無法蔚為國用，已申請自動調查。

國防部長邱國正去年12月在立法院證實，台灣首位畢業於西點軍校的女軍官洪琬婷中校申請退伍，軍方曾嘗試面談慰留，但最後仍須尊重她的個人規劃。

監察委員浦忠成、林文程、賴鼎銘透過新聞稿指出，監察院曾就遴選軍官前往國外大學攻讀博士學位，卻因現制與一般軍官沒有明顯差異，導致學成歸國後，無法留任人才，提出調查報告。

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監委說，經查除進修博士生外，不少被選拔的優秀軍校學生，派送國外著名軍校培訓，觀摩、切磋軍事知識與技能者，也大多在規定服役期滿之際申請退伍，影響建立國際軍事交流網絡，提升國軍整體戰力成效。

監委表示，對於派送美國軍事學校受訓的軍職人員及軍校生，相關進、訓、用、退管理體制是否健全、詳加規劃；近年國際情勢急遽改變，中美對峙、俄烏戰爭及亞太各國警覺中共在南海、台海及東海頻頻挑釁，破壞區域穩定，如何善用具備跨國軍事素養觀念的軍官，將人才長留久用，攸關國力量能，也是強化台美軍事聯結的重要事項，將深入調查。（編輯：郭無患）1120207