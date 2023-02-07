瑞士國會友台小組訪立院 莫里納：民主必須獲勝

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（中央社記者范正祥台北7日電）瑞士聯邦國會友台小組訪問團今天拜訪立法院，友台小組共同主席莫里納說，此行來台要傳遞一個訊息，就是「民主必須獲勝」，只有民主才能保住法治、自由、人權，以及多元的社會。

訪問團一行由社會黨的莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）和綠黨議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率領，成員包括瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger，另譯尼德格）、社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）、綠黨議員波希（Léonore Porchet，另譯波雪）。

莫里納等人抵達立法院會見立法院長游錫堃，受到歡迎；民進黨立委范雲、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智在場。

莫里納致詞時指出，瑞士聯邦國會友台小組是國會中最大的幾個小組之一，這次訪問團跨黨派，成員來自不同黨派，一起來台訪問，跨黨派合作是多麼的珍貴，同時也彰顯台灣對瑞士來說是多麼重要。

談及此行訪台，莫里納說，要傳遞一個訊息，就是「民主必須獲勝」，只有民主才能保住法治、自由、人權，以及多元的社會。

莫里納指出，在台灣的歷史中，曾經受到威權統治，也受到中國的威脅，所以台灣是最了解民主價值所在的地方。

致詞時，莫里納也提及，俄烏戰爭讓大家看到和平與民主是相當脆弱的，尤其是在歐洲，所以歐洲更背負了一個使命，就是要強化與全球民主國家之間的關係，而國會在這之中扮演重要角色。

莫里納表示，他推動台灣與瑞士國會交流制度化，在瑞士聯邦國會下議院提出「加強瑞士國會下議院與台灣立法院合作」議案，即將投票表決，他有很大的信心會通過，這次不會是他們最後一次造訪台灣，希望下次有更多議員到台灣訪問。

談及深化瑞士與台灣的關係，莫里納說，包括經貿、科學、文化等許多領域都可以討論合作。

莫里納指出，瑞士和台灣有許多共同之處，包括高山美景，歷史優久的傳統文化，還有對民主、法治、人權的尊重。

另外，華德爾致詞時指出，瑞士國會友台小組此行拜訪立法院，彰顯與立法院的深刻友誼。

他說，全力支持台灣，台灣人民非常勇敢，一直在追求維持自由民主的生活方式。

華德爾表示，瑞士聯邦國會友台小組是最成功的小組，重視與台灣的友誼，希望持續強化瑞士與台灣的合作。（編輯：黃國倫）1120207