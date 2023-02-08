總統親頒大綬景星勳章 感謝沃佛維茨深化台美貿易

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天頒授美台商業協會榮譽主席沃佛維茨大綬景星勳章，感謝他多年來為深化台美經濟貿易合作及支持台灣民主所做出的貢獻；沃佛維茨說，台灣的存亡非常仰賴經濟發展，且台灣人民非常具有韌性，希望盡可能提供幫助，讓台灣的發展能夠持續。

總統蔡英文上午在總統府頒授美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）「大綬景星勳章」。總統致詞表示，這是疫情後，睽違3年美台商會再次組團訪台，與會人員都是商業界重量級代表，橫跨高科技、國防、能源、金融、生醫以及消費性產品等多項領域。

總統說，這次來訪顯示美台商會對台灣市場的高度重視，也會與台灣相關部會進行深度意見交流，尋求更多跨領域的合作。

總統也頒授沃佛維茨大綬景星勳章，盛讚沃佛維茨是堅定支持台灣的好朋友，多年來為深化台美經濟貿易合作、支持台灣的民主，做出許多的貢獻。

總統表示，過去幾年國際情勢出現巨大的改變，台灣靠著全民團結維持經濟成長的動能，也積極貢獻力量，維持全球供應鏈的安全。

她提到，近來台灣與美國不論在雙邊貿易、投資領域都有顯著地成長，自2018年至今，台美雙向貿易金額成長50%，台灣也成為美國第9大貿易夥伴。總統謝謝與會企業代表長期對台灣的信心與支持。

總統重申，台海和平穩定是台美以及區域繁榮的基礎，面對威權主義的擴張，台灣會持續提升自我防衛能力並且與美國等理念相近的夥伴加強合作，一起建立起具有韌性的民主供應鏈，確保現有的生活方式。

她期待美台商業協會能夠持續支持台美各項經貿合作，包括去年啟動的台美21世紀貿易倡議，雙方在上一個月剛舉行新一回合的會議，未來台美的通關以及驗證程序將會更加簡便；台灣也會積極推動洽簽台美避免雙重課稅協定，並期待參與美國政府倡議的印太經濟架構，為雙邊企業創造更多的利基，也為台美經貿夥伴關係建立更紮實穩固的基礎。

她期待美台商業協會持續給台灣更多支持，一起努力，攜手在印太地區維持公平、繁榮且具有韌性的經貿秩序。

沃佛維茨致詞表示，非常榮幸能夠接受這個贈勳，過去許多年來，無論政治環境如何，他都與台灣政府及人民有密切往來。

談到美台關係，他說，這是一個非常嚴肅的話題，如同美國過去跟西柏林的關係，與台灣的關係是民間的交流、非官方的往來，不過台美之間的外交官都非常努力合作，在冷戰期間美國持續支持柏林，現在也會以同樣方式支持台灣維護自由。

他表示，很榮幸能與許多美國商界領袖及美台商會訪團來到台灣，美台商會近來進行了一個調查，發現在全球商業不景氣的時候，台灣還是能夠維持經濟成長的動能，這點非常值得驕傲，但不應該自滿，這次來也要進行許多討論，找出在商業合作方面能夠持續推動的地方。

沃佛維茨說，台灣的實力與存亡非常仰賴經濟發展，台灣有一群非常有韌性的人民，訪團來到台灣，希望盡可能提供幫助，讓台灣的發展能夠持續。

他再次感謝蔡總統頒贈這個榮譽的勳章，他認為這是對許多人共同努力的成果所做出的肯定，會持續把這樣的努力繼續下去。（編輯：翟思嘉）1120208