台灣基進批航教館賣共機模型 校方：展示各國飛機

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄8日電）台灣基進今天指控，高雄岡山空軍官校內的航空教育展示館販售簡體字、中國製戰機模型；校方回應，展示館委外經營，展示的是世界各國飛機，若認為擺放中共飛機不合適，換約會再討論。

台灣基進高雄市議員張博洋、台灣基進台北黨部主委吳欣岱等人，今天上午在高雄市議會召開記者會，指近日接獲民眾陳情，位於高雄岡山空軍官校校區內的航空教育展示館販售簡體字、中國製的戰機模型。

張博洋說，岡山航空教育展示館販售中國製商品，包含「水警隊」積木模型、各式中國製、外包裝簡體字扭蛋等玩具，且有蘇愷30、蘇愷22型號軍機模型，蘇愷30更是中國軍機擾台常見機種，令人無法接受。

張博洋要求軍方立即下架相關商品、檢討合約，負起督導責任，並儘速組成調查小組，了解這些間諜積木統戰玩具的流通情形。吳欣岱說，航教館肩負全民國防教育的使命，希望看到有更多與台灣空軍相關的國防教育。

空軍官校政戰主任盧敬文今天接受中央社記者電訪時回應，航空教育展示館主要功能是協助民眾航空教育，所以認識各國飛機也是教育一環，且航空教育展示館是委外經營，契約中規定只要不販賣違反善良風俗商品即可。

盧敬文表示，航教館展示的也不只是中共飛機，而是世界各國飛機；若有人認為擺放中共飛機不合適，屆時換約會再討論。

航教館委外廠商負責人陳秀卿對中央社記者表示，館內銷售與飛機相關模型、玩具，世界各國的都有，商品也都是合法進口、誠實標示。

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陳秀卿說，認識各國飛機，即使是敵人的飛機，也是一種教育，希望不要泛政治化看待；館內還有展示數十架退役飛機，主要是正面宣傳軍史與教育意義，透過飛機展示，民眾也可更了解軍史、航空史，了解自由生活得來不易。

陳秀卿並表示，經營航教館6年，期間遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封館3年，經營面臨虧損，但希望幫助航教館發揮教育意義，咬牙苦撐。（編輯：陳仁華）1120208