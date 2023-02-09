就任立委前宣布懷孕喜訊 吳欣盈順利產下男寶寶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）台灣民眾黨立委、新光集團第3代吳欣盈去年11月就任立委時有孕在身，並與外國籍伴侶完成登記手續；辦公室今天中午證實，吳欣盈於上午順利產下一名混血男寶寶。

民眾黨前立委蔡壁如日前因論文涉抄襲風波請辭，吳欣盈為不分區立委遞補名單，去年11月宣誓就任立委。

吳欣盈的前夫為華南金第3代林知延，兩人於2019年離婚，不過她在去年就任立委前，公開自己另一半是執業律師雷諾（Renaud van der Elst），並宣布自己即將為人母，兩人於去年12月赴比利時完成登記手續。

吳欣盈近期公開露臉是1日立委報到及行政院長陳建仁拜會朝野黨團；民眾黨主席柯文哲6日偕黨團成員拜會立法院長游錫堃時，吳欣盈原本在列席名單，但當天並未現身。

因今天上午陸續有媒體報導，吳欣盈辦公室於中午時證實，已順利產下1子。（編輯：黃國倫）1120209