就任立委前宣布懷孕喜訊 吳欣盈順利產下男寶寶
2023/2/9 13:26（2/9 13:43 更新）
台灣民眾黨立委、新光集團第3代吳欣盈（左）9日順利產下一名混血男寶寶。右為吳欣盈丈夫雷諾。（圖取自吳欣盈臉書facebook.com）
（中央社記者郭建伸台北9日電）台灣民眾黨立委、新光集團第3代吳欣盈去年11月就任立委時有孕在身，並與外國籍伴侶完成登記手續；辦公室今天中午證實，吳欣盈於上午順利產下一名混血男寶寶。
民眾黨前立委蔡壁如日前因論文涉抄襲風波請辭，吳欣盈為不分區立委遞補名單，去年11月宣誓就任立委。
吳欣盈的前夫為華南金第3代林知延，兩人於2019年離婚，不過她在去年就任立委前，公開自己另一半是執業律師雷諾（Renaud van der Elst），並宣布自己即將為人母，兩人於去年12月赴比利時完成登記手續。
吳欣盈近期公開露臉是1日立委報到及行政院長陳建仁拜會朝野黨團；民眾黨主席柯文哲6日偕黨團成員拜會立法院長游錫堃時，吳欣盈原本在列席名單，但當天並未現身。
因今天上午陸續有媒體報導，吳欣盈辦公室於中午時證實，已順利產下1子。（編輯：黃國倫）1120209
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