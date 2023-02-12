立陶宛駐台代表談台北路上垃圾桶少卻不髒 好奇街道乾淨秘密[影]

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影片來源：外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan

（中央社記者黃雅詩台北12日電）台北市是否應增設垃圾桶引發熱議，立陶宛首任駐台代表盧思融近日分享來台心得表示，他覺得台立共同點是都很乾淨，但台灣街上不像立陶宛有那麼多垃圾桶，這讓他很疑惑，「我還在試圖弄清，這背後的秘密是什麼」。

台北市長蔣萬安提出民調7成民眾支持在台北市增設公共垃圾桶，引發前台北市長柯文哲抨擊，讓此議題演變成藍白論戰。盧思融（Paulius Lukauskas）近日接受來自瑞典的Youtuber盧卡斯訪問，兩名旅居台灣的外國人，意外聊到台北市垃圾桶很少的話題，都感到相當不可思議。

盧思融在影片裡皺眉詢問，為何在街頭很少看到垃圾桶，盧卡斯大笑回應說：「我找了11年，還是沒找到」。

盧卡斯說，他剛到台灣時就問過這個問題，老師告訴他台北原有很多垃圾桶，但因為太多人把家用垃圾拿來丟，因此垃圾桶被移除，台北街道就變乾淨了。

盧思融聽完驚呼：「哇！真是奇蹟。」盧卡斯也說「真的，這是我完全料想不到的情況。」

盧思融在影片中強調，他最想向台灣社會表達的一件事是「我們是好朋友了」，希望台灣人知道立陶宛和台灣是盟友，一切都從友誼開始，盼強化雙邊經貿和文化關係，推動更多合作。

盧思融分享，他早在1999年時，就曾以立陶宛國際經濟商管學生會（AIESEC）身分來台北參加講座。他在節目裡還跟盧卡斯，一起去探訪當時下榻的洲際酒店（現為華國大酒店），並前往台北的立陶宛酒吧，推薦台灣民眾多多嘗試立陶宛美酒。

盧思融表示，台灣和立陶宛有很多共同點，例如都擁有美麗的大自然，不過在立陶宛的認知裡，登山是平路健行，但在台灣是真正的爬山。

此外，台灣有熱氣球節，立陶宛則是人均熱氣球數量排名世界第一。盧思融說，立陶宛首都維爾紐斯允許熱氣球在上空飛行，平均每天有10到12顆熱氣球飛過，他熱情推薦「如果喜歡熱氣球就來立陶宛吧！」

盧思融表示，立陶宛最有名的食物叫「飛行船」，形狀像飛船，實際上是用馬鈴薯加上肉餡做成的餃子，雖和台灣的餃子很不同，但兩種各有特色，他都非常愛吃。

盧思融說，他常去便利商店買三角飯糰和零食果腹，不過若有時間，他最愛吃牛肉麵；最近立陶宛得到乳製品、魚和蛋製品可在台灣銷售的許可，他希望立陶宛牛肉能盡快取得在台灣銷售的許可，這樣就能在台灣吃得到立陶宛牛肉做的牛肉麵了。

盧思融表示，他出身商業背景，工作主要任務是建立台立雙邊更強健的商業關係，他盡量不待在辦公室，到處拜訪企業和政府機構。

對於台立商機，盧思融舉例，手機中的晶片多為台灣製造，攝影鏡頭則可能出自立陶宛雷射技術切面，立陶宛有非常精準的雷射技術，希望雙方在這方面有很好的合作。

盧思融受訪節目是由歐洲經貿辦事處（EETO）贊助製作的「歐洲人在台灣」影片，盧思融是第3集受訪來賓。（編輯：林克倫）1120212