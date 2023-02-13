藍批助砍7天假應道歉 蔡培慧競辦：烏賊戰

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（中央社記者王承中、蕭博陽台北13日電）國民黨文傳會副主委林家興今天表示，民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧過去號稱「心中只有民意，沒有黨意」，但卻成為勞基法修法的「砍假立委」，應道歉；蔡培慧競選辦公室則回批國民黨難道只剩烏賊戰。

南投縣立委補選3月4日投票，林家興上午在國民黨召開記者會指出，蔡培慧昔日號稱「心中只有民意，沒有黨意」，以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在2016年勞基法修正案的爭議中，遭學生批評是聽黨意的砍假立委。蔡培慧當時還承諾「會有具體反對行動」，要在二三讀程序時投下反對票，結果當天卻未出席立法院會。

林家興表示，蔡培慧從「社運先鋒」變成「黨意立委」、「砍假立委」。蔡培慧任教的世新大學社會發展研究所的學生也痛批蔡培慧違背「不做黨意立委」的承諾。蔡培慧身為老師卻背叛學生，當年身為立委，也背叛了自己的支持者。

林家興表示，請蔡培慧先為過去成為砍7天假的幫凶向全國勞工道歉，先為過去欺騙學生與支持者道歉，否則又如何有顏面出來宣稱要再次代表民意。

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蔡培慧競選辦公室回應表示，難道國民黨只剩烏賊戰，這個記者會很顯然就是黨意凌駕事實的證明，完全不了解基層社會勞動實況；蔡培慧在南投親自聽取農工、觀光旅宿從業人員、工廠作業員、中小企業主心聲，更在立法院爭取對勞工生計最妥善權益。

蔡培慧競辦指出，請國民黨回歸政見，也請國民黨參選人林明溱回應其避談的豪宅金源、為何私設黑官獨厚自己兒子、為何擔任縣長2屆8年沒為南投人爭取建設，現在才來騙南投人。（編輯：翟思嘉）1120213