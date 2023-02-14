台南市立安南醫院10週年慶 賴副總統盼深入社區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市立安南醫院14日舉辦創立10週年院慶典禮，副總統賴清德（右5）到場致意，期待未來安南醫院深入社區，全力邁向一流醫療照護機構。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市立安南醫院今天歡度創院10週年慶，副總統賴清德期待未來安南醫院在中國醫藥大學指導支援下，走出醫院，深入社區，全力邁向一流醫療照護機構。

台南市立安南醫院今天舉辦創立10週年院慶典禮，賴副總統、台南市長黃偉哲、台南市副市長趙卿惠、成功大學校長沈孟儒及中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海等人到場慶賀，但院慶未對外開放。

台南市政府發布新聞稿引述賴副總統的話說，安南醫院成立前，台南市安南區每萬人口病床數只有7.6床，遠低於醫療網規劃目標的35床，台南市政府興建一座急慢性、復健及精神病照護的綜合醫院，安南醫院成為地方政府主政的第1座、全國第2座的醫療建設BOT案。

賴副總統表示，如今安南醫院擁有電腦斷層等最先進醫療技術與設備，提供民眾更好的醫療服務，他期待未來安南醫院在中國醫藥大學指導支援下，走出醫院，深入社區，全力邁向一流醫療照護機構。

黃偉哲說，安南區以前醫療資源不足，人口老化嚴重，在地居民就醫只能前往台南市區，台南市政府和中國醫藥大學以BOT方式合作創設安南醫院，這是最好的選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，「10年樹木、百年樹人」，安南醫院10年來既是樹木，又是樹人，在硬體建設及整體環境上擁有好設備，對醫療訓練成長及社區衛生促進服務也有非常好的成績，更在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫提供強力協助，讓台南安然度過疫情最嚴重時期。

安南醫院是南台灣首座醫療建設BOT案，2013年正式營運，去年獲得第20屆金擘獎民間團隊特優獎，也是安南醫院第二次奪獎。（編輯：黃世雅）1120214