監委巡察陸軍601旅 盼爭取阿帕契原廠授權在台維修

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監察院外交及國防委員會召集人林文程（前排左5）、副院長李鴻鈞（前排左4）及監委共計14人，13日在國防部副部長柏鴻輝（前排右5）等人陪同下，到陸軍通訓中心、第601旅、中科院系製中心巡察。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）監察院外交及國防委員會13日巡察陸軍第601旅，除體驗阿帕契模擬機操作外，並視導中科院國造精準飛彈量產情形；監委關注，能否向原廠爭取授權在台維修阿帕契、精準飛彈的戰力及壽期等。

監察院透過新聞稿指出，外交及國防委員會召集人林文程、副院長李鴻鈞及監委共計14人，13日在國防部副部長柏鴻輝等人陪同下，到陸軍通訓中心、第601旅、中科院系製中心巡察，瞭解陸軍通訓中心的訓練量能、阿帕契及黑鷹直升機戰備整備現況，並現地視導中科院執行「海空戰力提升計畫採購特別條例」精準飛彈量產情形。

監察院說，監委上午先到陸軍通訓中心，聽取實戰化訓測、數位化教學發展規劃與執行成效簡報外，並在實施「AR擴增實境訓練」課程時，由學員向監委說明並分享操作與學習心得；監委隨後轉往陸軍第601旅，聽取AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹運輸直升機性能簡報外，並體驗阿帕契模擬機操作。

監察院表示，下午監委前往中科院系製中心，聽取「海空戰力提升計畫採購特別預算案」執行現況簡報後，隨即前往各廠房實地瞭解國造精準飛彈量產情形。

監委林文程問到，陸軍如何留住所培育的飛行及通信專業人才、阿帕契攻擊直升機能否向原廠爭取授權在台維修、陸軍各型機零組件出現消失性商源問題、阿帕契攻擊直升機飛行訓練過程、中科院是否定期檢測已接裝的國造飛彈等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李鴻鈞則對國造精準飛彈的壽期及其延壽情形表達關切；監委蔡崇義詢及，中科院曾發生採購飛彈零件，得標廠商偽造原廠授權，改以中製零件混充交貨的前例，其如何落實武器外購零件第三方認證機制等；監委浦忠成詢及是否增購阿帕契直升機等。

監委賴鼎銘委員詢及，中科院各型精準飛彈的戰力、阿帕契攻擊直升機彈藥儲備現況；監委王麗珍詢及，國軍資通電軍與新成立數位發展部的分工，及與其他部會合作情形。（編輯：翟思嘉）1120214