國民黨：蔡培慧空降無作為 林明溱政績看得見

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（中央社記者劉冠廷、蕭博陽台北15日電）國民黨今天表示，國民黨南投立委補選參選人林明溱在地30年，民意優先、政績看得見，反觀民進黨參選人蔡培慧從台北空降，心中只有黨意、沒有民意，兩人高下立判。

林明溱上午在南投舉行記者會，面對媒體詢問表示，民進黨抹黑招數對縣民已無效，請蔡培慧「走正道」爭取選民支持；縣民已聽膩抹黑，他至今不曾批評蔡培慧的失當政策，請對手用良心、政見爭取支持。

南投立委補選3月4日投票，國民黨今天召開記者會，文傳會副主委林家興表示，林明溱政績看得見，滿意度居高不下，在地服務超過30年，參選目的是為了服務南投鄉親、爭取更多建設發展。

林家興說，蔡培慧是選舉才來南投，政見充滿爭議，例如蔡培慧曾要求政府整治南投縣中寮鄉野溪，並試圖爭取水保局整治經費，卻遭學者、網友與環保團體批評，與保護自然生態環境的觀念背道而馳。

林家興表示，當大家都在拚防疫，時任南投縣長林明溱發函指揮中心，希望爭取購買德國BNT疫苗時，蔡培慧還在造謠是要買中國大陸「復必泰」。

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林家興指出，大家可以看到林明溱與蔡培慧的巨大對比，林明溱在地30年，蔡培慧空降沒幾年；林明溱擔任過鎮長、議員、立委、縣長，受南投民意支持與信任，蔡培慧則是擔任不分區立委、中辦執行長，都是民進黨給的官。

出席記者會的國民黨南投縣議員林儒暘說，林明溱獲得南投人支持，就是因為林明溱最了解南投，反觀蔡培慧，雖當過不分區立委，卻沒有為南投人爭取福祉，4年無作為。（編輯：謝佳珍）1120215