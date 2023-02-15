國民黨批蔡培慧空降 民進黨：扭曲事實

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨今天說，民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧是南投魚池鄉的女兒，921大地震後立刻返鄉投入重建，擔任立委、行政院中部辦公室執行長期間，為南投爭取許多建設，國民黨竟然攻擊蔡培慧空降，扭曲事實，實在可笑。

南投立委補選3月4日投票，民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲今天召開記者會指出，民進黨不斷質疑國民黨南投縣立委補選參選人林明溱的誠信、黑官、豪宅、為兒子鋪路選立委等問題，但林明溱本人從來不願意面對，國民黨更用打高空方式護航，只會跳針說蔡培慧是空降。

張志豪說，蔡培慧擔任立委時，被評為雙料優秀立委，為南投爭取到許多經費，反觀林明溱不僅兩次被列入待觀察立委，其中更有11個會期質詢率不超過50%。顯見蔡培慧的專業度、認真度都勝過林明溱，林明溱在擔任縣長、立委都做不到的事情，如何說服選民在未來8個月可以做好。

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張志豪指出，國民黨記者會邀請林明溱的堂弟林儒暘攻擊蔡培慧空降，更是離譜。林儒暘過去擔任林明溱的縣長秘書，和林明溱兒子林儒彬兩人剛好成為林明溱的左右護法，林明溱不僅不懂得迴避，讓兒子高掛特助，也為堂弟林儒暘鋪路選議員，把整個縣府當作自己林家的天下。

張志豪說，當國民黨砲打蔡培慧空降時，要不要先回應外界的質疑，林明溱縣長任內，到底塞了多少親朋好友到縣府工作。（編輯：謝佳珍）1120215