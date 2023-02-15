阿布鐸推銷巴拉圭肉品 盼深化台巴經貿關係

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（中央社記者王揚宇台北15日電）巴拉圭總統阿布鐸今天出席巴拉圭投資商機說明會，不僅換上廚師服，將巴拉圭肉品融入台灣平民美食，也說巴拉圭藉由推動各項公共建設及司法、稅制改革，強化投資環境，也相信台巴經貿關係會持續穩健深化。

阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天出席由外交部主辦、台北市進出口商業同業公會執行的2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會。

台巴建交至今逾65年，巴拉圭不僅是台灣在南美洲重要的友邦，更是對外貿易總額達3945億美元的南方共同市場創始國成員，而在2018年，台巴經濟合作協定生效後，雙邊貿易總額自2018年至2021年底成長超過2倍，而巴拉圭已成為台灣進口牛肉第2大市場來源國。

阿布鐸指出，4年前他曾到訪台灣，當時與總統蔡英文進行對話，提到改變的重要性，尤其是兩國互相交流的程序要做出改變；巴拉圭也有自身的工作要做，要成為台灣具有戰略重要性的朋友，也為了巴拉圭在拉美地區的重要性。

阿布鐸說，由於巴拉圭沒有臨海，因此要透過許多公共政策讓巴拉圭吸引國內外投資，而巴拉圭是全世界最大的再生能源生產國，擁有足夠的可再生清淨能源、電價低廉，因此在巴拉圭投資的人，可以獲得充足的電力供應。

此外，阿布鐸指出，巴拉圭不僅是南美洲失業率最低的國家，也在進行運河、道路等工程，並且為了要吸引各國投資，也進行司法、稅制改革。

阿布鐸說，6個月後他就會離開總統職位，相信台灣與巴拉圭會持續強化關係，下此訪台，可能是以前總統的身分來，但他會為了兩國邦誼所做的一切感到驕傲，也希望下一任巴拉圭總統來台，可以感到非常驕傲。

阿布鐸也指出，目前有300多位巴拉圭學生在台灣唸書，他要代表巴拉圭感謝台灣給予他們的教育，這些學生回巴拉圭後，可以說是台灣最好的大使。

阿布鐸致詞結束後，換上廚師服，變身成為型男主廚，將巴拉圭豬肉煎到金黃，包進刈包中；此外，台北市進出口商業同業公會也與巴拉圭肉品商協會進行MOU簽約儀式。（編輯：蘇龍麒）1120215