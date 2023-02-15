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傳籌建潛艦救難船 海軍：審慎辦理各項建案

2023/2/15 17:10（2/15 17:19 更新）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）媒體今天報導，海軍規劃籌建一艘「潛艦救難船」，並以國艦國造方式進行。海軍司令部回應，因應敵情威脅及實際需求，海軍依國軍聯合戰力規劃指導、審慎嚴謹辦理各項建案，以符合防衛作戰需求。

自由時報報導，國造潛艦原型艦今年9月下水，為提升救難能力，海軍規劃籌建一艘「潛艦救難船」，並以國艦國造方式進行。

海軍司令部傍晚對此回應，因應敵情威脅及實際需求，海軍依國軍聯合戰力規劃指導、審慎嚴謹辦理各項建案，以符合防衛作戰需求。

另外，由於現有海軍水面救難艦老舊，軍方已委託台船建造新型救難艦，並於民國110年8月舉行開工典禮，根據國防部日前送抵立法院的報告書中指出，原型艦預計今年6月下水；海軍今天也對此表示，目前所建造的「新型救難艦」原型艦，正依計畫節點執行儎臺建造。

海軍新型救難艦全長87公尺，最大寬15.5公尺，特色為電力推進系統，並配備動態定位系統等裝置，具備裝載潛水作業、水下無人載具釋放回收等能力。（編輯：蘇龍麒）1120215

#海軍司令部
#國防部
#立法院
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