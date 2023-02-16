護照申辦仍爆量 領務局宣布製發期再延至10天

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領務局長何震寰16日宣布，因護照申請量已超過正常的製發量甚多，護照發照時間20日起將由6個工作天修正為10個工作天。中央社記者黃雅詩攝 112年2月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）疫後出國潮持續湧現，領務局今天宣布，因護照申請量超過正常的製發量甚多，在不得已情形下，下週一（20日）起，護照發照時間將由6個工作天再延至10個工作天。

領事事務局局長何震寰今天出席外交部例行記者會時表示，疫情造成累計約300萬本護照的換發需求，昨天護照單日收件量達9956件，遠超過領務局負荷能量，因此領務局研擬實施3項新措施來緩解民眾申辦護照排隊之苦。

首先是自昨日起實施「到場直接抽取號碼牌」模式，何震寰說明，過去民眾必須先經排隊等候預審書表後才領取號碼牌，現在為減少民眾排隊等候時間，到場就可抽號，部分民眾若對填寫書表或規定有疑問，領完號碼牌後可至諮詢櫃檯詢問。

第二個措施是「擴大網路預約能量」，何震寰說，自下週一起，領務局及外交部4個辦事處將大幅擴大網路預約受理護照申請案，以領務局為例，網路預約名額將自每日480名大幅擴增至1500名，且開放預約時間也從20天延長至60天，各辦事處亦將在最大幅度放寬預約名額

第三項新措施是「延長護照製發天數」，何震寰表示，因護照申請量已超過正常的製發量甚多，下週一起，護照發照時間將由6個工作天修正為10個工作天，希望民眾能夠諒解，未來若需求量減少，將再機動調整縮短護照製發天數。

何震寰表示，若有商務洽公或人道考量等急需出國情形，及因其他特殊因素來不及預約者，可檢具證明文件，到領務局繳交額外費用以「速件」方式臨櫃申辦。

何震寰表示，目前領務局現場已安排工作人員，走動式詢問民眾是否需要協助及是否帶齊應備文件，以加速上櫃檯辦理時間，領務局將檢視辦理情形，持續提出優化措施。

何震寰提醒，民眾亦可委託旅行社送件，首辦者可就近到戶政事務所申請，建議民眾如果近期尚無出國規劃或使用護照需求，可於使用前適當時日再來辦理，以免久候。

領務局去年底宣布，因春節寒假搶辦護照人潮爆量，從1月3日起，製作核發護照天數從原本4天延長至6天，領務局當時曾說明，相比外國，台灣製發護照時間仍算短，疫情後美國將護照核發天數從4到6週延長到6到9週，與亞洲國家相比，韓國平均核發天數約7到10天，日本是6天到7天。（編輯：翟思嘉）1120216