年前護照申辦爆量 領務局增開櫃檯舒緩人潮

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（中央社記者游凱翔台北4日電）隨國境解封及春節連假將至，大批民眾欲申辦護照。為強化收件速度及舒緩人潮，外交部領務局除擴大服務空間，也增加3個取號櫃檯及5個收件櫃檯，舒緩排隊人潮。領務局也呼籲，若非必要，不需急於更換或申辦。

去年9月下旬政府宣布國境解封後，民眾申辦護照需求增加，加上新年、寒假及春節連假接踵而來，領務局與外交部中、南、東及雲嘉南4個辦事處均湧現排隊等候辦理的民眾。根據現場告示，領務局排隊等候時間，平均約2.5至3.5小時，人潮增加時甚至超過4小時。

為強化收件速度，外交部領務局今天表示，3日起已擴大領務服務空間至中央聯合辦公大樓南棟區域，書表審查及取號服務櫃檯也從5個增至8個、收件櫃檯從15個增至20個，也擴大民眾休息區及增設戶外流動廁所，已確實舒緩排隊人潮。

領務局指出，考量疫情間約有300萬本逾期或效期屆滿的護照尚待更換，為確保護照製發的嚴謹度，護照發照時間將由4個工作天修正為6個工作天；但速件機制仍維持不變，民眾在繳交速件費後，可於3天、2天或1個工作天後取件。

領務局也說明，世界各國為因應疫情後護照申辦量爆增，也多已延長核發護照天數至數週，甚至數月。此次外交部護照核發時程雖稍延長，仍核發效率仍優於大多數國家。

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由於農曆年前向來是申辦護照高峰，領務局呼籲，民眾如果近期沒有出國規劃或使用護照需求，過期的護照並無立即更換的必要。若要申換也有兩種免現場排隊方式，首次申辦者可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件；換發護照者則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

領務局也提醒，若民眾將於春節連假期間出遊，務必檢視護照有效期限，已申換、補發者也要注意領取護照時間，避免影響出國行程，若有急難救助案件，可撥打外交部緊急聯絡中心電話。（編輯：楊蘭軒）1120104