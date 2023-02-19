大局條款防現任議員轉戰立委？國民黨籲勿捕風捉影

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（中央社記者王承中台北19日電）外傳國民黨擬在立委提名辦法中納「大局條款」，防現任議員轉戰立委，引發討論。國民黨發言人林家興今天表示，3月4號南投縣立委補選後才會開啟相關提名討論作業，黨內相關部門對此毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。

國民黨部分年輕議員表態投入黨內2024立委初選，其中國民黨台北市議員徐巧芯日前已表態爭取黨內提名參選明年台北市信義、南松山選區立委，挑戰同黨資深立委費鴻泰，連日來引爆國民黨內世代交替的話題。

根據中國時報今天報導指出，國民黨擔憂不少才剛連任的縣市議員有意轉戰立委，恐掏空縣市議會人數優勢，擬在2024立委提名特別辦法中納入「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將提現任或不具民選公職身分者。

徐巧芯則在臉書粉絲團發文指出，對於參加立委選舉，她只是想要一場公平的初選。也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。

她表示，看到這新聞，如果屬實，她是真的傷心了，也不知道該說什麼。如果制度確定真的是如此無理不公，她會做出屬於自己的選擇。

國民黨發言人林家興在接受中央社記者訪問時表示，目前國民黨全黨團結專注在3月4號南投縣立委補選，對於某媒體報導「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。

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林家興指出，將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。

黨務人士表示，目前立委提名的部分，會保留一些彈性，因地制宜。原則上簡單、沒有爭議的區域，會優先提名，但若選區有超過一位表態，就先協調，協調不成再初選；至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補和協調人選。（編輯：蘇志宗）1120219