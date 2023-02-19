i郵購加盟店數停滯回購率偏低 監察院促改善

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監委浦忠成指出，中華郵政推出「i郵購」電商業務，近8成仰賴員工消費、外部顧客回購率低，且加盟店數成長已呈停滯，營收主要來自交易手續費收入，監察院促中華郵政積極開發以充裕營收。

根據監察院最新公布的調查報告，浦忠成表示，中華郵政公司從2010年開辦郵購電商業務，2020年7月更名為「i郵購」，定位為輔導小商、小農、文創業者及社福團體等微型業者拓展商品行銷的公益服務平台。

調查指出，「i郵購」業務開辦後，未如原計畫在2014年產生盈餘，遲至2016年才轉虧為盈，但2021年再度虧損10萬餘元，2022年1月到10月再度轉虧為盈；且從2016年起，加盟店數開發已呈現成長停滯狀態，營業收入主要來自交易手續費收入。

調查表示，對於「i郵購」營收不如預期，中華郵政說是因受限於國營事業體制，行銷彈性及資源受限，未能如其他電商平台以免運費促銷等「燒錢補貼」方式搶市占，因此平台整體營運績效成長緩慢。

浦忠成說，中華郵政宜積極推動開發及輔導加盟店，以充裕營收，符合業務規劃的開辦目標，並造福「微型產業」及善盡企業社會責任。

調查指出，「i郵購」業務開辦至今已逾11年，雖有52萬餘人外部消費者，但實際利用該平台購物者僅萬餘人，且回購比率偏低；其中，2021年度營業額新台幣4.86億餘元，近8成仰賴內部員工消費，外部顧客回購率未及4成。

浦忠成表示，中華郵政建構的APP購物機制仍未上線，雖在2022年將電商列為重點業務，並訂定推展電子商務業務獎勵要點，但所定銷售額目標僅4.2億元，低於2019年的銷售額實績，有再積極改善必要，避免營收持續停滯不前、甚至虧損情形發生。

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調查報告指出，「i郵購」與平台店家訂有同貨品售價不得高於其他平台業者的條款，但未能落實查價，抽查「i郵購」2022年1、2月販售的506項商品，33.20%售價高於「飛比價格網」同規格商品最低價、19.17%售價較最低價高出5%以上，11.86%更是市場最高價。

浦忠成說，雖中華郵政已有改進措施，至今仍未完成自動化查價功能，預計今年第1季實施由技術廠商提供比價報表並串接「i郵購」「賣貴通報」功能；自動化系統進行商品比價及發出賣貴通報，預計今年第2季才能上線。（編輯：蘇志宗） 1120219