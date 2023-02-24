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俄烏戰爭週年 台灣烏克蘭陣線25日舉辦聲援活動

2023/2/24 18:03（2/24 18:14 更新）
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圖為去年5月8日台灣烏克蘭陣線在自由廣場持巨型烏克蘭國旗相挺。（中央社檔案照片）
圖為去年5月8日台灣烏克蘭陣線在自由廣場持巨型烏克蘭國旗相挺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭今天滿一週年，民間團體「台灣烏克蘭陣線」明天下午將在台北的自由廣場舉辦大型聲援活動，彰顯台灣這一年來對烏克蘭的支持，並盼團結台灣社會，支持因俄烏戰爭受苦的民眾。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無視西方制裁，2022年2月24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，發動飛彈攻擊與砲擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布與俄羅斯斷交。兩方交戰至今，多座城市遇襲、釀嚴重死傷。

台灣烏克蘭陣線明天將在台北的自由廣場舉辦「戰火連綿．希望猶存，台灣與烏克蘭同在」（One year of hope: Taiwan Stands With Ukraine）活動，時間為下午1時30分至3時30分，活動將播放烏克蘭國歌、音樂，並邀請長期支持烏克蘭的台灣政治人物，以及旅台烏克蘭民眾上台致詞。

台灣烏克蘭陣線指出，一年前俄羅斯開始對烏克蘭採取無端和無理的全面武力入侵，在過去一年裡，俄羅斯軍隊在烏克蘭各地犯下的暴行令全世界髮指，包括轟炸城市和民用基礎設施，在布查、赫爾松、伊久姆等地進行大屠殺，並在侵占地區對平民實施酷刑和恐嚇。

台灣烏克蘭陣線說，儘管大家一直抱著希望，但烏克蘭的勝利和渴望已久的和平尚未到來。不過烏克蘭捍衛自身的勇氣，以及烏克蘭人持續體現著自由的力量，都激勵在台灣的人們繼續為烏克蘭奮鬥，並深信今日與未來的台灣將永遠與烏克蘭站在一起。（編輯：謝佳珍）1120224

#俄烏戰爭
#台灣烏克蘭陣線
#自由廣場
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