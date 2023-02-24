俄烏戰爭週年 游錫堃向烏克蘭人民致最高敬意

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（中央社記者范正祥台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿週年，立法院長游錫堃今天在臉書發文表示，民主必勝，向烏克蘭人民致上最高敬意。他也呼籲，全民要有堅定的防衛意志，加上民主社會的韌性，保衛國家。

游錫堃指出，俄羅斯入侵烏克蘭已達1年之久，有感於烏克蘭人民勇於保家衛國，他以「民主必勝」4個字，向烏克蘭人民致敬。

游錫堃表示，因為俄烏戰爭的關係，加上曾有外國媒體質疑台灣防衛意志，不論是在出訪期間或是在立法院內接見國外訪賓，大家都很關心台灣有沒有防衛的能力與意志。對此，他一直以來的回應跟呼籲，是「要找回台灣先民抵禦外侮的精神」、「人民的防衛意志，是最重要的國防力量。」

游錫堃表示，孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，台灣面對中國強大威脅，最好策略是伐謀，讓中國打消侵略的計畫。

他指出，台灣有海峽天險、有精良國軍、有進步武備，大家一定有能力保衛自己的國家。

游錫堃表示，為了2300萬人幸福，一定要為民主自由而戰、為人權法治而戰；只要大家有堅定的防衛意志，加上民主社會的韌性，一定能保衛國家。（編輯：蘇龍麒）1120224