南部逢30年大旱 3/1成立中央旱災應變中心強化調度

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行政院副院長鄭文燦25日表示，曾文水庫與烏山頭水庫目前總共蓄水量是1億5000萬噸，蓄水率大約是26%，這裡是南部供水樞紐，因此有必要進行抗旱計劃。圖為水位明顯下降的曾文水庫。中央社記者蔡智明攝 111年2月25日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）行政院副院長鄭文燦今天視察曾文水庫說，3月1日將成立中央旱災應變中心，強化供水韌性串聯南部地區水源，穩定供水度過這次挑戰。

南部水情嚴峻，鄭文燦今天在台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、經濟部長王美花及水利署長賴建信陪同下，視察曾文水庫瞭解供水調度情形。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，曾文水庫與烏山頭水庫目前總共蓄水量是1億5000萬噸，蓄水率大約是26%，這裡是南部供水的樞紐，因此有必要進行抗旱計劃，3月1日中央將成立旱災應變中心，調查南部各縣市的水情計畫，進行水源調度、備援、節水、多元供水與水庫整備。

鄭文燦說，未來南化水庫到曾文水庫的供水幹管（聯通管），一天可以供應南化水庫80萬公噸，幹管明年會完工，有助於大高雄地區的用水。另外，從甲仙堰在農業用水無虞的情況下，分時段供水到南化水庫，增加南化水庫的蓄水量。

農業供水部分，鄭文燦指出，農田水利署也從濁水溪中水南調支援嘉義，這段期間南部春耕雜糧作物如高粱、玉米等供水，會採取精準多元供水，包括河川、地下水井取水方式完成供灌。

此外，目前台南水情燈號是橙色「減量供水」、嘉義是黃色「減壓供水」，還未到達分區供水的情況，政府會提高供水韌性，到5月梅雨季節甚至到7月颱風季節都能穩定供水。

鄭文燦強調，這段期間水情真的吃緊，他當過8年的桃園市長，經歷過2次大規模的停灌休耕，當時與農委會、經濟部密切配合，他會充分支援南部各縣市，度過這次的挑戰。

賴建信簡報表示，面臨南部30年來最大旱，水利署於去年8月即啟動防旱作業，為因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，已推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，並串聯南部地區水資源共享，預期4月底前可增供每日13.6萬噸水源，以降低旱象的衝擊。（編輯：李亨山）1120225

行政院副院長鄭文燦25日前往視察曾文水庫時受訪表示，曾文水庫與烏山頭水庫目前蓄水率偏低，這裡是南部供水樞紐，有必要進行抗旱計畫，3月1日中央將成立旱災應變中心，調查南部各縣市水情計畫，以進行水源調度、備援、節水、多元供水與水庫整備。中央社記者蔡智明攝 111年2月25日