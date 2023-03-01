連假補班擬1年不超過3次 人事長：5月底前定案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、林敬殷、王承中台北1日電）今年補班6天引發部分民怨，人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，國定假日補班機制調整將研議數個方案，5月底前送行政院核定，盼每年補班壓在3次內；依現行規定，民國118年前補班1年最多為3次，119年則跟今年一樣高達6次。

為利政府行政機關上班日及放假日的安排有所依據，彈性調整放假日期，人事總處在102年配合「紀念日及節日實施辦法」所定紀念日及節日之放假規範，訂定「政府機關調整上班日期處理要點」，規定放假的紀念日及節日如遇到星期二或四，一律調整放假；小年夜為上班日者，調整該上班日為放假日，並以前一週六補行上班為原則。

今年共有6個補班日，其中2月有兩個週六要補班，3月也有一個週六要補班，導致休假日只有7天，讓不少民眾抱怨吃不消。

蘇俊榮下午受訪時表示，「政府機關調整上班日期處理要點」過去10年執行順利，但今年比較特殊有6個補班日，大家有點不適應，政府會因應民意適當調整，也不會忘記沉默的族群，不見得是少數，他們的聲音政府都會納入施政考量。

蘇俊榮說，如果依照現行規定，118年之前，每年最多補班3次，119年則會碰到跟今年一樣狀況要補班6次，因為這次大家抱怨補班次數太多，政府會想辦法降低補班密度，但也要顧及喜歡放連假民眾的想法，在兩者間取得平衡點，朝這方向努力；未來補班次數擬壓在3次以內。

蘇俊榮指出，政府不是鐵板一塊，會與時俱進，將提出幾種方案，例如只考慮小年夜或清明節彈性放連假，或端午節、中秋節只挑一個民眾比較在乎的節日彈性放假，讓交通更加順暢，也避免影響金融運作。

蘇俊榮表示，將會找各主管機關來表達意見，包括金管會、經濟部、勞動部、教育部、交通部等；連假補班制度調整，預計5月底定案。

此外，立法院內政委員會2日將審查朝野立委所提的「國定假日法」等草案，包含時代力量立法院黨團、民進黨立委陳瑩、林靜儀、賴惠員、國民黨立委陳玉珍、廖婉汝、廖國棟等人都提出版本，增加國定假日入法。

時力黨團提案包括言論自由日、世界地球日、世界人權暨美麗島事件紀念日等19天定為國定假日；陳玉珍提案將823戰役紀念日納入國定假日；廖國棟版本將環境日、原住民族日、國際移民日等納入；林靜儀主張國定假日包括全國客家日、環境日、解嚴紀念日、原住民族日、終戰紀念日等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，應該整合假期，讓長假、連假有可預期性。他說，台灣現在有很多移工、很多來台工作的外國人士，其母國假期也和台灣不一樣，大家可以集思廣益。

國民黨團總召曾銘宗表示，當國家經濟發展到某個程度，社會出現增加休假天數是世界發展的趨勢，但是一年到底要休多少天假，這涉及到國家經濟、產業發展及企業生產成本，還有一般民眾的需求，社會必須要先凝聚共識。（編輯：楊凱翔）1120301