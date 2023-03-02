陳建仁：盤點防疫物資與儲備 確保疫後正常生活

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長陳建仁今天說，各國陸續邁入後疫情時期，中央流行疫情指揮中心應該密切關注相關措施鬆綁，以及盤點防疫物資與儲備，確保台灣持續穩健走向疫後正常生活。

行政院代理發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，陳建仁下午召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形、疫苗施打及室內口罩開放後防疫措施等議題進行討論。

羅秉成說，指揮中心報告指出，全球及中國疫情表現漸緩，但多國存在不同型別變異株共同流行情形，須持續密切關注。

台灣疫情部分，指揮中心說，這週全國本土新增病例較前一週下降，不過適逢4天連假，病例數可能回升，應加強長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥，並持續關注連假後及防疫政策鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

疫苗接種部分，指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為89%，第3劑為76.4%，第4劑施打率則為23.4%，累積施打已超過6709萬人次；其中次世代雙價疫苗截至1日共接種439.2萬人次，疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足。

陳建仁表示，感謝指揮中心持續推動疫苗接種計畫，鼓勵民眾施打疫苗，後續應持續向社會加強宣導接種疫苗後的保護力，以及對各年齡層的影響，提升民眾施打疫苗的意願。

陳建仁也提醒，世界各國已陸續邁入後疫情時期，指揮中心應密切關注並因應各項防疫措施的鬆綁、現存防疫物資盤點與未來儲備等相關事宜，確保台灣持續穩健走向疫後的正常生活。

指揮中心也公布最近一週入境人次為21萬4618人次，較上週減少10%，入境旅客身分別本國籍占57%，非本國籍旅客7%，持中華民國居留證的外籍人士36%。（編輯：蘇志宗）1120302