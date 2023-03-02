疫後特別預算案 鄭文燦盼快審快發方便領

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（中央社記者王揚宇台北2日電）行政院長陳建仁今天晚上宴請民進黨立委，與會的行政院副院長鄭文燦會後受訪指出，政院跟民進黨團的溝通隨時在進行，對於立法院審查疫後特別預算案，這是溫暖的錢，希望趕快審、趕快發、方便領。

立法院新會期2月17日開議，陳建仁晚上邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，部分非經濟與財政委員會的民進黨立委也參加；餐敘歷時2個多小時，陳建仁離開餐廳時對媒體詢問溝通是否順利回應說，很順利、謝謝，大家晚安。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，行政院跟民進黨立法院黨團的溝通隨時在進行，每一個議題都希望能充分溝通，有共識再往前推；沒有共識的話，就採取比較穩健作法，能有更細緻的設計後再往前走。

此外，行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。立法院3月3日邀請陳建仁等人，列席報告特別預算案編製經過並備質詢。

鄭文燦說，這是溫暖的錢，希望趕快審、趕快發、方便領，行政院會用多元方式讓民眾領取，7部會的韌性計畫也非常有必要，希望能夠審查後通過；而補助勞健保和台電的虧損，亦有助民生穩定，希望這幾個預算都能順利通過。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，餐敘主要是經濟組與財政組，大部分時間是立委談各自選區問題，也有談到健保、醫療制度等議題，氣氛融洽、效果很好；陳建仁3日要就特別預算案備詢，相信會很順利也胸有成竹。

立委王美惠受訪說，她一直關注老人福利相關議題，像是領老人基本保證年金的長者，疫情期間沒有被補助，這應該予以補助；陳建仁、鄭文燦表示會審慎評估，陳建仁真的是有溫度的行政院長。

立委高嘉瑜被問到是否在會中獻唱時說，有唱歌曲「孤勇者」，陳建仁也溫暖地詢問立委，在政策或地方事務有無需協助之處，她則提到乳癌篩檢、凍卵補助等議題，能感受到行政團隊希望趕快回應民意期待。

今晚餐敘與會者，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘，以及民進黨立委陳明文、王美惠、湯蕙禎、鍾佳濱、林靜儀、郭國文與高嘉瑜等人。（編輯：林克倫）1120302