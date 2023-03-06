民眾黨團籲設立2級獨立機關 防止個資外洩

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（中央社記者郭建伸台北6日電）國發會日前提出「防止非公務機關個資外洩精進措施」，並提出3大策略。台灣民眾黨團今天指出，個資3箭不能盲射，政府應設立2級獨立機關，並將政院版個資法修正草案儘速送交立法院審查。

華航、iRent、微風百貨近日陸續發生會員個資外洩事件，行政院會日前通過國發會報告的「防止非公務機關個資外洩精進措施」，提出強化聯繫會議功能、提高個資法罰則，及設立個資保護獨立監督機關3大策略。

民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠今天舉「政府動起來，個資三箭不要盲射」記者會。賴香伶指出，目前仍有大量的政府部門網站沒有使用「安全憑證」，未啟用HTTPS加密功能，輸入帳密和傳送資料隱含風險，在瀏覽器上顯示「不安全」，還常被防毒軟體或瀏覽器的安全機制禁止訪問。

賴香伶表示，政府應將曾發生資安外洩的公務機關或私人企業，列為高風險名單，並重新檢視是否符合資通安全管理法規定。

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賴香伶也指出，民眾黨團已提出個人資料保護法與個人資料保護委員會組織法等草案，呼籲政府重新盤點當前法規與個資外洩單位，設立2級獨立機關與真正的內控機制，精準解決個資外洩問題。

陳琬惠表示，跨部門資安防護工程浩大，有鑒於各國都將保護機關設於總統府轄下，或是設立2級機關，呼籲國發會順應趨勢，設立有獨立權限的2級機構，才有足夠執行力和資源。（編輯：郭無患）1120306